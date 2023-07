Valenciano: Que el entrenador no lo puso en un partido es excusa, Quintero se quería ir

Iván René Valenciano, goleador histórico del Junior de Barranquilla, se refirió a la polémica salida de Juan Fernando Quintero del equipo. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Valenciano aseguró que los malentendidos con el entrenador son más excusas del volante, quien para él no quería continuar en el equipo por otros motivos.

La salida de Quintero

“Me parece que es algo de lo cual, no digamos que uno tiene que acostumbrarse, pero siempre revoluciona las cosas cuando aparece una noticia como estas. Juan Fernando Quintero salió o va a salir, también lo escuché, pero bueno, esto es Junior y Junior es así, en Junior uno puede esperar cualquier cosa, Junior se maneja de esta manera, no hay tranquilidad. Esperemos que pase y Junior pueda arrancar el torneo de la mejor manera con los jugadores que tiene”.

“JuanFer se quería ir”

“Yo no estoy de acuerdo que un jugador salga de una institución porque un jugador no lo ponga en un partido, la decisión del entrenador de no poderlo en un partido amistoso debe ser basada en lo que él planea, en lo que él tácticamente intenta hacer con su equipo, no creo que por eso tú tengas que molestarte, puedes salir de un partido y seguramente vas a ser tenido en cuenta como titular buscando variantes. Yo creo que JuanFer se quería ir, fue a Argentina, habló bien de River Plate, pero creo que nunca tuvo intención de cumplir su contrato con el Junior, primero; segundo, cuando tú colocas una clásusula, ‘si aparece una oferta del extranjero, me voy’, creo que tú estás más pensando en irte que en quedarte, eso fue lo que hizo JuanFer Quintero y más el club aceptarle una cláusula como esa, creo que no tiene sentido... esas cláusulas, a mí parecer, no deberían existir. JuanFer ya es un jugador grandecito, que ha tenido recorrido por Europa, le fue bien en River Plate y que viene a Colombia, se recuperó cuando estuvo en un gran momento en el Medellín y volvió a retomar su nivel, y de pronto eso fue lo que quiso hacer con Junior, no contó con esa suerte, se terminó lesionando, y después terminas yéndote, no creo que la excusa sea el entrenador no me puso en un partido, se quería ir y cuando tú no quieres estar en un club, creo que esa es la mejor solución, tienes que irte”.

No encajaba en el modelo

“Un jugador de fútbol no puede armar un equipo y que el equipo juegue como él. Y le voy a decir algo más claro, cuando Riquelme fue a Barcelona y Van Gaal le dijo que tenía que jugar de otra forma y otra manera, Riquelme le dijo ‘a mí me compraron por lo que yo hice en Boca Juniors’ y se fue. Hoy JuanFer Quintero no juega ni de 10, ni a la espalda de los volantes de primera línea, si vas a jugar desde la primera línea, tirando un pase filtrado desde la mitad de la cancha, ¿Para qué me sirves a mí?, no encajas en mi modelo de juego, es un talento cuando recibe detrás de los volantes de primera línea y encara hacia el arco y te mete una pelota filtrada para el delantero, pero si juega en la primera línea, pues consigo un jugador de las condiciones de Víctor Cantillo”.

No se podía depender de JuanFer

“No se puede armar un equipo basado en un solo jugador, si ese jugador mañana no rinde y las cosas no funciona, ahí el equipo va a depender solamente de eso, de un solo jugador, de un modelo de juego que solamente debe estar diseñado para JuanFer Quintero y yo no estoy de acuerdo con eso, el fútbol es un fútbol total y hoy, Juan Fernando Quintero tiene que entender que tiene que acomodarse al sistema de juego que tiene el entrenador. Si él no encaja en ese sistema de juego lo primero que tiene que decirle al entrenador es ‘yo no encajo aquí y me voy’. Las exigencias van a ser para el entrenador, para el Bolillo Gómez, si Bolillo Gómez no consigue los resultados y que el equipo juegue bien seguramente se va a ir a las primeras de cambio y la culpa va a decir es que sacó a Viera, ese JuanFer Quintero, ese fútbol defensivo, y uno como hincha o periodista tiene que juzgar al entrenador por lo que hace, por el resultado, por el juego y si el necesita un equipo físico, pues lo va a armar”.

“Tiene que acomodarse al fútbol moderno”

“No se trata que yo esté desechando a JuanFer Quintero, si yo mañana soy el entrenador de Junior y me traes a Bacca y a Teo, y yo necesito jugar de otra manera te digo no me traigas ni a Teo ni a Bacca, yo necesito jugadores que sean rápidos, no es porque sean malos o porque tengan la calidad. Son decisiones del entrenador y tú no puedes acomodar el equipo a lo que juegue el entrenador... la calidad de Quintero no se la va a quitar nadie, pero en el fútbol moderno, tú tienes que acomodarte a lo que pide el fútbol, no el fútbol tiene que acomodarse a ti”.

“No se puede acomodar Junior a Quintero, Quintero tiene que acomodarse al Junior, porque eso no es el fútbol... así como lo hizo él con Gallardo en River Plate, lo exigió desde lo físico, lo ponía a correr y jugaba los últimos 20 minutos, él mismo dijo ‘cada vez que me pedían de titular, no rendía lo mismo’”.

Construcción del equipo

“Por qué no creamos un modelo de juego para que Bacca meta gol, vamos a crear un modelo de juego por Juan Fernando Quintero, porque es Juan Fernando Quintero. Yo estoy de acuerdo que Junior contrata por un golpe de opinión y no por un proyecto deportivo. Llegan tantos jugadores que no encajan, pero les fue bien en Pereira y en Huila, con todo respeto. Tú debes construir un equipo con base a los jugadores que necesitas para ese modelo de juego”.

La ideología de Bolillo

“Cuando Reinaldo Rueda tenía la Selección Colombia metió a todos los delanteros, pero los ponía a defender, lo que yo si sé de Hernán, que cuando él tiene un equipo, siempre le han gustado que sean cortos desde lo defensivo y lo ofensivo, es la ideología de Bolillo Gómez”.