Velatón por Daniel Ibáñez, el motociclista que murió en el carril de Metrolínea

Con una caravana que se tomó las principales vías del municipio de Floridablanca y una velatón en el parque principal, familiares, amigos y ciudadanos rindieron un homenaje póstumo a Daniel Ibáñez, el motociclista que murió en el carril de Metrolínea en medio de un operativo de tránsito.

El clamor de quienes conocieron al joven es de “justicia”, pues sobre los hechos de su muerte no hay mayor claridad, teniendo en cuenta que muchos motociclistas argumentaron que la víctima falleció porque al parecer un agente de tránsito le lanzó un cono para evitar que huyera del retén.

#ÁreaMetropolitana | Familiares, amigos y ciudadanos hacen una velatón en el parque principal de Floridablanca en homenaje al motociclista fallecido, Daniel Ibáñez.

“No hay palabras para expresarte todo lo que estoy sintiendo en este momento, el saber que te has ido y estoy lejos de ti, cómo me dolerá no darte el último adiós, la vida es tan injusta, porqué tú, porqué a ti te tenía que pasar esto, te amo como a nadie en este mundo, mi gran hombre, mi orgullo, la mejor persona de este mundo, pusiste a una ciudad entera a pedir justicia y en nombre de Dios se hará justicia por ti, esto no se quedará así, lo prometo, por ti lograré todo lo que teníamos en mente”, dijo Camila Ibáñez, hermana menor de Daniel.