Egan Bernal: “El equipo me decía que siguiera apretando, que ‘tú eres un milagro’”

Egan Bernal, el mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia, se mostró positivo pese a haber sufrido durante la quinta etapa de la carrera. El ciclista colombiano reconoció que estuvo a punto de desfallecer; no obstante, el apoyo de su equipo el Ineos fue clave para mantenerse.

“Fue una etapa muy dura desde el comienzo. No había un metro llano, todo el día fue para arriba y para abajo y luego en el final, lo que he venido diciendo siempre, no estoy en mi mejor nivel, pero lo estoy entregando todo”, comentó Bernal a los medios de comunicación al cierre de la jornada.

El campeón del Tour de Francia en el 2019 comentó las palabras de apoyo que recibió del Ineos: “el equipo me dio una mano en el final cuando me quedé del grupo. La verdad pudo ser peor la perdida de tiempo, en el momento en que me quedé, me quería entregar y el equipo desde la radio me decía que siguiera apretando que tú eres un milagro y creo que todos hicimos un buen trabajo”.

El colombiano se mostró a la expectativa de qué decidirá la escuadra británica sobre su destino en las próximas jornadas. “Entre más tiempo uno vaya perdiendo, más oportunidades va tener uno para entrar en una buena fuga, pero llegué y hasta el momento no sé que estrategia vaya a plantear el equipo”.

Egan Bernal figura en la casilla 20 de la clasificación general del Tour de Francia a 4′ del australiano Jai Hindley, líder de la carrera tras quedarse con la victoria en la jornada de este miércoles.