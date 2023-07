Carlos Sainz estalló contra Ferrari por la estrategia empleada en el GP Austria

Carlos Sainz terminó cuarto este domingo 2 de julio en el Gran Premio de Austria, la novena carrera del Mundial de Fórmula Uno. Si bien fue una buena colocación teniendo en cuenta el balance de Ferrari esta temporada, el piloto español mostró su descontento con la estrategia del equipo y aseguró que pudo haber quedado dentro del podio.

”Obviamente, no estoy muy contento; creo que hoy había ritmo de carrera para mucho más que un cuarto puesto”, señaló Sainz, de 28 años, que perdió un puesto con respecto al que ocupaba en la parrilla de salida y es quinto en el Mundial con 86 puntos,

Sainz tiene 143 unidades menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que viene de firmar su séptima victoria en la categoría reina.

Enojo de Carlos Sainz

”Después de haber jugado en equipo durante el primer ‘stint’ (tanda) y de haber aguantado por detrás de Charles (Leclerc, su compañero monegasco), como habíamos planeado, que se me comprometiese de esa manera mi ‘pit stop’, por detrás suyo y con un’ virtual safety car’ (coche de seguridad virtual) que estaba acabando; y haber perdido seis o siete segundos ahí; y tres posiciones, que he tenido que recuperar, que es cuando he superado los ‘track limits’ (límites de pista), por lo que me han penalizado luego con cinco segundos....”, explicó el corredor a Dazn.

”Hoy tenía ritmo; he hecho buenos adelantamientos y buenas defensas. Pero el resultado es el cuarto, que no es lo que esperaba. Habrá que analizar qué es lo que se podía haber hecho diferente; pero ahora mismo no estoy contento”, recalcó Sainz, con una victoria en la F1, la del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone (Inglaterra) -de la que este lunes se cumple exactamente un año-; donde se correrá el próximo fin de semana.

”Cuando te pasa esto te quedas ... iba a decir con cara de tonto; pero te quedas con una sensación muy amarga”, concluyó.

