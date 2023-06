Jorge Luis Pinto pone en duda su continuidad en el Deportivo Cali: las razones

Deportivo Cali sigue sumido en una crisis económica que ha desatado inconformidad en los jugadores por la falta de pagos en los últimos meses. Justamente ese tema administrativo es el que tiene al entrenador Jorge Luis Pinto preocupado y hasta lo ha llevado a pensar en su continuidad en la institución.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Pinto habló de la actualidad de la institución azucarera, dando detalle de los jugadores con los que ha habido acercamiento y dejando en evidencia su preocupación por la situación administrativa, así como el hecho de que se le han ido jugadores clave que desajustan la conformación de la plantilla.

El técnico de 70 años se refirió a varios jugadores que han sido relacionados al club, uno de esos fue Teófilo Gutiérrez, del que confesó que sí hubo un acercamiento, pero no se pudo generar acuerdo por parte de los directivos para concretar su regreso. “Hablé con él personalmente, hablamos del regreso, él me trabajó muy bien y me dijo que quería terminar acá. Acá el que manda es la junta y no se pudieron poner de acuerdo todos y era preferible evitar problemas de un lado y del otro”, dijo.

Andrés ‘Manga’ Escobar

“Manga estuvo en el entrenamiento, hablé con él e investigué y hay cosas que no encajan en el equipo. Lo respeto, fue un gran jugador, pero hay otras cosas que hacen al gran jugador y esas cosas no las comparto con él”.

Conformación de la plantilla

“Proyecté el equipo de enero para todo el año. Fallé en la selección de Dawson, yo creí que habíamos fichado a un jugador de más espacios y no nos ha podido responde y otros dos que sí rindieron, en el caso de Jhon (Vásquez) y (Daniel) Mantilla, pero se desbarató todo por necesidad del equipo. Estamos dialogando con los directivos para que esta base que hay la podamos respaldar.

¿Cuál fue la situación de Kevin Viveros?

“No pasó nada. Sino que él de la noche a la mañana dijo que se iba, le dije que lo habíamos traído por un año y que se pagó un poco de plata, entonces se te presenta otra opción y nos tira y eso me molestó. Ahora quedé bloqueado, tengo que buscar tres jugadores de los que creí me iban a dar rendimiento como Dawson, Mantilla y Viveros. Quedo de brazos cruzados”.

Yorleys Mena

“Yorleys... hablé con él y estamos negociando y no son fáciles las negociaciones. El club de Perú pidió mucha plata. Vamos a ver qué pasa”

Edwar López y Juan David Pérez

“Hemos hablado, hablé con él. Está esperando una negociación que tiene en otra parte. Le dije las cosas, lo que queríamos, pero no sé si hay una atmósfera rara a nivel económica, eso me está preocupando de sobremanera. Juan David Pérez también hablé con él y resultó en Jaguares. No sé si es la cercanía a su tierra o la parte económica, pero hay una atmosfera rara que en Cali.

“Hay múltiples negociaciones que el presidente maneja, que la junta maneja, hay la venta de dos jugadores, están en preventa por decir así, se cree que con esa plata se pueda arreglar muchas cosas. Estamos en eso, si las cosas se clarifican, bien, pero si no, se complica todo”.

Cuando dice que se complica todo, ¿deja la puerta abierta a su salida?

“Sobre todo por la parte económica, dios quiera que mañana les paguen a los muchachos y se tranquilice. Hemos venido dialogando. La junta me preguntó que cuál era el jugador que más necesitaba y el jugador que más necesito es que les paguen y estamos dialogando”.

“A veces le dan ganas a uno de partir y esconderse de la pena y de todo. A veces se motiva uno al ver el grupo de jugadores, estos muchachos se han matado en los aspectos tácticos y físicos y uno se motiva con eso, pero falta algo más. La competencia en Colombia no es fácil, sobre todo que me desbarataron el equipo que tenía proyectado”.

