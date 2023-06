Cómo inscribir la cédula digital para las votaciones de octubre 2023

El camino para conocer a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles es cada vez más corto. Actualmente las campañas de los candidatos están en un momento crucial, ya que deberán aplicar su cronograma muy bien para así dar a conocer a sus aspirantes y sus propuestas en los meses que quedan. Las votaciones serán el próximo domingo 29 de octubre.

Ahora bien, el pasado 29 de octubre de 2022 la Registraduría Nacional dio inicio a la inscripción de ciudadanos para las elecciones territoriales de este 2023. Aunque aun queda tiempo, la entidad aclaró que la inscripción solo se podrá realizar hasta dos meses antes de las elecciones, tal como lo establece la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Esto significa que los colombianos podrán inscribir su documento hasta el mes de agosto.

De acuerdo a la Registraduría Nacional, las personas que deberán inscribir su documento son quienes se mudaron o regresaron al país. “Es de recordar que deben inscribir su cédula aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país, así como los extranjeros residentes en Colombia que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente expedida por la autoridad competente”.

En cuanto a la cédula digital, no es necesario registrarla a menos de que los ciudadanos presenten alguno de los casos indicados anteriormente, puesto que ya cuentan con puesto de votación. De hecho, si aún se cuenta con el anterior documento esto significa que ya está inscrito. Es decir que se puede votar con la cédula digital o la identificación amarilla de hologramas en donde ya se ha votado.

Por otra parte, los jóvenes que tramitaron por primera vez la cédula (por cumplir 18 años) y que recibieron la cédula digital no tendrán que inscribir su documento, pues la Registraduría lo hace de manera automática y los ubicará en un puesto de votación cercano a la dirección de residencia.

¿Dónde y qué llevar para hacer el trámite de la inscripción de la cédula?

El trámite de la inscripción del documento se puede hacer en cualquiera de las sedes de la Registraduría a nivel nacional. Para esto es necesario tener en cuenta que el horario es de de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Adicionalmente, los colombianos o extranjeros deberán llevar su cédula bien sea la amarilla con hologramas, la cédula digital (física o en el celular) o la cédula de extranjería.

Las personas que no tengan su documento original no podrán realizar el trámite. Es decir, que contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción o denuncias de pérdida de documento no serán tenidas en cuenta.