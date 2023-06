“El 90% de los trabajadores quedará sin propiedad de su flujo de ahorro”: ASOFONDOS

Asofondos presentó los primeros reparos a la reforma pensional del Gobierno y aseguran que el 80% de las cotizaciones dejará de ser propiedad de los trabajadores y esa misma cifra no lograrán pensionarse y perderán la mayor parte de sus rentabilidades.

También enfatizan en que la gran mayoría de los trabajadores perderá su derecho a elegir quién le administre sus aportes y quién les pague lo que le corresponda, pues dividir el pilar contributivo en dos y obligar a que las cotizaciones correspondientes a los 3 salarios mínimos vayan a Colpensiones, lleva a que la porción de esa cotización deje de ser propiedad individual. “El 90% de los trabajadores, de forma inmediata, quedará sin esta propiedad de su flujo de ahorro”, afirma ASOFONDOS.

Sin contar con que obliga a que estos cotizantes puedan ser administrados por Colpensiones, y solo quienes ganen más de 3 salarios, que es la minoría de la población, puedan elegir.

Ahora, en cuestión de ahorro, dicen que el proyecto golpea la generación de ahorro previsional y, como consecuencia, el ahorro macroeconómico del país.

“Estimamos que solo una quinta parte de las contribuciones serán ahorradas y el resto se irá al fondo común a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en Colpensiones”, afirma el presidente de ASOFONDOS Santiago Montenegro.

Pero entonces, ¿Qué propone ASOFONDOS?

Primero, que el ahorro sea un principio fundamental: ““Por la transición demográfica y por el envejecimiento de la población, insistimos en que el pilar contributivo debe ser fundamentalmente de ahorro, administrado por entes privados y públicos”

Recordemos que en los últimos días el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó las cifras de natalidad de los últimos años, en las que Colombia se ubica en el séptimo puesto de los países con la tasa de nacimientos más baja en el mundo, lo que no beneficiaria al sistema pensional a futuro, pues entre menos trabajadores activos por cada adulto mayor, se deben reducir los beneficios pensionales para las nuevas generaciones.

Segundo, que los trabajadores que no se pensionan, reciban un pilar semicontributivo, teniendo en cuenta que 3 de cada 4 colombianos no se pensiona, y la mayoría de ellos no recibirá el subsidio solidario.

“Pero, como quedó el proyecto, un trabajador que cotizó sobre un salario mínimo recibirá solo unos 90 mil pesos mensuales, mientras que con una AFP recibiría 202 mil pesos”, puntualizó Montenegro.

Tercero, proponen eliminar los subsidios a los trabajadores con ingresos altos, pues aseguran con un sistema basado fundamentalmente en el ahorro el subsidio para los ingresos altos desaparece.

Cuarto, dicen que debe primar la libertad de elegir quién administra su ahorro pensional y tener una cuenta propia, independiente de como se liquide la pensión al momento de cumplir los requisitos.

No obstante, ASOFONDOS también destaca aspectos positivos de la reforma pensional que propone el Gobierno Petro:

1. Formaliza y amplía el pilar solidario.

2. Integra en un solo sistema los dos regímenes existentes, pero necesita ajustes adicionales.

3. Limita los subsidios a las pensiones altas (aunque no los elimina).

4. Hay un enfoque de género, que permitirá avanzar en subsanar la discriminación del sistema hacia las mujeres.