¿Qué dijo el expresidente Andrés Pastrana sobre el Presidente Petro y los avales?

Armenia

Desde Armenia el expresidente de Colombia Andrés Pastrana arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro del que dijo no le interesan las reformas sociales sino la reforma del estado también hablo de los avales de su partido Nueva Fuerza Democrática para las elecciones del 29 de octubre en Colombia.

El exmandatario lideró un encuentro con los precandidatos a la alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío, alcaldías de municipios y concejos y asambleas que buscan un aval del partido Nueva Fuerza Democrática en el departamento, el encuentro se llevó a cabo en el auditorio de Cofincafé en pleno centro de la ciudad.

Pastrana y lo que dijo del presidente Gustavo Petro

El expresidente dejó claro una vez más su oposición al gobierno del Presidente Gustavo Petro y dijo “a Petro no le interesan las reformas sociales sino la reforma del estado, no le interesas los emprendedores, ni la inversión privada, sino estatizar el estado, si las reformas son presentadas nuevamente en el congreso serán con los cambios que los partidos le introduzcan, ya no serán las reformas de Petro”

Agregó que el mandatario no es coherente con sus discursos y anuncios en relación con lo que manifestó el Presidente Petro que reduciría la caravana presidencial para disminuir el consumo de combustibles y la contaminación, pero Pastrana agregó “El presidente da como ejemplo lo de recudir la caravana pero en una semana viaja 40 horas en avión para ir primero a Alemania y luego Francia, cuanto contamina un avión con esos viajes”

Avales del partido Nueva Fuerza Democrática

Andrés Pastrana líder del partido Nueva Fuerza Democrática desde Armenia manifestó que no dará avales a ningún candidato que apoye al gobierno de Gustavo Petro ni a partidos que se sientan identificados con el gobierno Nacional incluidos Conservadores, Liberales y del partido de la U.

Y agregó “y por eso también estoy llamando a los líderes del Centro Democrático y Cambio Radical para que hagan los mismo porque en Política hay que ser coherentes”

Avales en el Quindío

El Expresidente Andrés Pastrana estuvo sentado en la mesa principal en Armenia acompañado de la exalcaldesa de Calarcá y exsecretaria de salud departamental Yenny Trujillo de la que manifestó “si la doctora Yenny solicita el aval se lo daremos, ella representa lo que buscamos en las regiones”

También estuvo en la mesa, el ingeniero Iván Páez Baquero que también espera recibir el aval del partido Nueva Fuerza Democrática como candidato a la alcaldía de Armenia.