Líderes de No Más Peaje utilizan protesta para campañas políticas: Comité Doble Calzada Sí

Frente al comunicado del Comité No Más Peaje, consideran que:

“Los líderes del No Más Peaje están tomando esta lucha para promocionar sus campañas políticas. Estas personas afirman que no se oponen al desarrollo vial, sin embargo y paradójicamente, se oponen al principal mecanismo de financiación que ha impulsado el desarrollo vial en Colombia durante los últimos 30 años, trayendo desarrollo social y económico para todo el país. Estas personas, además de rechazar inversión adicional en Turbaco, se rehusaron a aceptar tarifas diferenciales entre $1.500 y $1.800, un mecanismo que ha funcionado a lo largo del país y le ha permitido ejecutar megaproyectos de infraestructura.”

Aseguran que las razones que esgrimen para oponerse al mecanismo de financiación del proyecto son falsas, estrategia que señalan utiliza parte del sector político para fines personales.

“Afirman que el contrato anterior no se ha liquidado: El contrato anterior finalizó las obras planteadas no está relacionado con el nuevo proyecto Autopistas del Caribe, el cual que tiene una inversión de 4,3 billones de pesos en materia social, ambiental y de infraestructura, y no cuenta con recursos públicos: es decir, el estado lo financia únicamente con lo recaudado en los peajes.”

“Afirman que este proyecto fue impuesto y atenta contra el ordenamiento territorial: Este es un macroproyecto de Interés Social Nacional cuyas facultades pertenecen al Gobierno Nacional, de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución Política, los consejos municipales no tienen la autoridad para efectuar la celebración de contratos de concesión de vías nacionales o instalación de peajes sobre estas. En ese sentido, no deben ser consultados.”

Argumentan que, en el transcurso de las negociaciones, la ANI ofreció una inversión adicional de 25 mil millones de pesos para el municipio y la construcción de otras obras para la seguridad vial de sus habitantes, así como una tarifa diferencial cómoda y la exoneración temporal del cobro a las categorías I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) y II (buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes), no obstante, fueron rechazadas.

Desde el Comité Doble Calzada hacen un llamado a la población turbaquera para que no le dé la espalada al desarrollo. Este proyecto y el modelo concesionado que también está presente en diferentes países del mundo, ha traído avances significativos para el país y la calidad de vida de sus habitantes.

Los miembros del Comité No Más Peaje están poniendo en riesgo no solo el progreso de toda una región, sino las finanzas públicas de todos los colombianos al sabotear un contrato que trae desarrollo para el Caribe.

Nuevamente, hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos dé la relevancia que tenemos como colaboradores de este proyecto y ciudadanos de la región Caribe, y seamos tenidos en cuenta para hacer parte de las mesas de negociación.