Alberto Gamero confirma la presencia de Álvaro Montero y Óscar Cortés en la gran final

Millonarios y Atlético Nacional disputarán este sábado 24 de junio en El Campín la gran final del fútbol colombiano, duelo que se podrá disfrutar a partir de las 7 de la noche por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Previo al estelar duelo en la capital, Alberto Gamero indicó en rueda de prensa que ve a su equipo tranquilo de cara a lo que viene, confirmó la presencia de los dos jugadores que llegaron de Selección Colombia y admitió todo este proceso está cerca de dar frutos.

El entrenador samario aprovechó también para recordar a su amigo Jhon Mario Ramírez, a quien le quiere dedicar un eventual triunfo.

Álvaro Montero y Óscar Cortes: Como dijo el profesor Autuori, no es un misterio. Los jugadores vienen de un seleccionado, vienen de representar al país y van a estar en la final porque son jugadores que han hecho un trabajo para estar allí y disputar este partido. Los dos van a estar mañana.

Duelo parejo: Va a haber un partido con el que jugamos allá (en Medellín). No nos escondimos, ellos intentaron proponer, ambos jugamos bien. El que menos cometa errores será campeón, el que intente hacer las cosas bien puede serlo. Nosotros tenemos la idea de llegar mañana, jugar bien e intentar hacer un gol más que el oponente. Estamos convencidos de que será una gran final porque se enfrentarán dos grandes instituciones.

Proceso largo: Ha sido un proceso en el que nos ha tocado trabajar bastante, no solamente al cuerpo técnico sino a los jugadores, a la junta directiva, el departamento médico, a todos. Todo esto no lo conseguimos hace una semana sino que se viene construyendo y lo queremos finalizar con una estrella. Hemos visto que en esa Sub-20 hay una camada de jugadores importantes que en su debido tiempo tendrán la oportunidad,. Se les ha quitado el miedo de debutar en Millonarios por el apoyo que les han dado estos jugadores de experiencia que tenemos. Todos los jugadores que demuestren y miremos que estén en condiciones van a tener oportunidades.

Feliz en Millonarios: Siento una satisfacción inmensa, grande. La vida tiene muchos tropiezos, cosas, pero siempre he sido fuerte, valiente en esto de la dirección técnica. Uno se tropieza con muchas cosas, pero el día a día lo vivo con felicidad, alegría. Esta oportunidad que me dió la institución no la voy a olvidar nunca porque me ha tocado estar cerca a mi familia y lo anhelaba. Esta es una final como la del año pasado de Copa que me tiene feliz, porque ve uno a la gente contenta. Dios quiera que mañana podamos darles esa satisfacción. Si hoy me preguntan por Alberto Gamero les digo soy un hombre feliz.

Nómina a la altura de la final: Esta es una institución en la que a dónde vamos se llena el estadio, que cada domingo tenemos estadio lleno. Lo que les he pedido a los jugadores es que tengan la mayor tranquilidad posible porque no ha sido fácil y no pueden ellos sentir de pronto ese temor o susto por esta final. Ellos deben estar tranquilos, siempre he dicho que la persona que trabaje bien debe sentirse tranquila, optimista y con fe de lo que puede hacer. El manejo que han tenido lo he visto en la concentración, los veo relajados porque saben que tienen un trabajo por delante que van a plasmar en la final.

Planteamiento y análisis de Nacional: Nosotros visualizamos en el entreno las dos facetas que nos puede presentar Nacional. Ya sabemos la del falso 9 y la otra cuando juega Jefferson Duque. Ahí es donde tenemos que mirar y entender si habrá variantes. Nosotros siempre miramos los entrenamientos de acuerdo a lo que hemos visto de ellos: entrenamos sin delantero, con uno y con dos porque pueden salir con Duque y Ángel. Vamos a tener en ese contexto movimientos diferentes, pero siempre pensamos en qué hacer nosotros, cómo atacar y defender al no tener el balón.

Intensidad y deseo de proponer: Este grupo es intenso, pasa que a veces cuando el rival nos hace retroceder y defender, se piensa que Millonarios va para atrás y no, eso pasa porque nos someten. Este es un grupo que lo hemos acostumbrado a no estar en un bloque bajo. Hemos estado, el año pasado y este, entre los equipos que mayor cantidad de minutos de juego tiene, nos plasmamos en eso.

Recuerdo de Jhon Mario Ramírez: Da nostalgia porque era una de las personas que quería que yo viniera a Millonarios y tenía una gran comunicación con él. Ojalá que se nos dé esta gran oportunidad y sé que arriba él lo va a disfrutar parque era una persona que quería mucho a Millonarios.