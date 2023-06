Congreso iniciará la próxima semana el proceso de elección de Contralor

Colombia

El presidente del Senado, Alexander López, en el cierre de las sesiones extraordinarias, confirmó que el próximo lunes 26 de junio el Congreso arrancará el proceso de elección de Contralor y las etapas correspondientes.

“El lunes me reúno con todos los equipos jurídicos, el lunes tendré toda la información para iniciar ese proceso y revisando agenda, revisando tiempos, yo creo que este proceso empieza el próximo lunes sin falta (…) el próximo lunes me reúno con todos los abogados de la Presidencia del Congreso, de mi equipo técnico legislativo, e iniciaremos el proceso como tal, para eso voy a convocar a órganos de control para que me acompañen para que esto esto sea absolutamente transparente y para que obviamente el país esté tranquilo de que vamos a hacer una elección de Contralor con todas las garantías y en cumplimiento estricto a la democracia y a la Constitución Política colombiana”, dijo López.

López indicó que pese a la proposición que aprobó la plenaria de Senado para congelar el proceso hasta tanto no se resuelva una tutela que presentó Carlos Hernán Rodríguez, avanzará en el proceso.

“Tengo un mandato constitucional, tengo un mandato legal, y más allá de una proposición que hayan aprobado unas mayorías del Congreso, yo no voy a violentar la Constitución, yo tengo una responsabilidad de iniciar un proceso de elección de Contralor y la voy a cumplir, si en ese desarrollo de cumplimiento de la Constitución y la ley aparece otro fallo de otra autoridad, pues naturalmente tendré que acatarla, hoy lo único que yo tengo que acatar es una providencia y un fallo que anuló la elección del Contralor y que le obliga a avanzar en el proceso de elección de un nuevo Contralor para Colombia”, agregó.

La elección de Carlos Hernán Rodríguez fue anulada recientemente por el Consejo de Estado.