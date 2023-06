Esposa de Ronald Rodríguez pretendía tumbar procedimiento de captura

JUDICIAL

Por improcedente, un juez negó un Habeas Corpus con el que la esposa de Ronald Rodríguez, pretendía tumbar el procedimiento de captura. Rodríguez, exsubdirector de Protección de la UNP investigado por presuntamente alquilar camionetas blindadas para transportar coca y artistas musicales, junto con el “narco-chofer” Manuel Antonio Castañeda.

Ruth Yaneth Yépez Muñoz es la esposa de Ronald Rodríguez, ella es una funcionaria de la Fiscalía y alegó a través de un habeas corpus, que supuestamente la captura de su pareja fue ilegal porque se hizo antes de las 6: 00 am.

Un juez de Conocimiento de Bogotá determinó que esa argumentación carece de fundamento, ya que el solo hecho de que la captura se haya llevado a cabo antes de las 6:00 a.m, (cosa que no es cierta) no la convierte en ilegal.

La captura del exsubdirector de Protección Ronald Rodríguez fue debidamente legalizada ante un Juez de control de garantías, sin que se planteara ninguna objeción por parte de la defensa.

El proceso penal se encuentra en curso, a esta hora, el juez de garantías analiza las pruebas para determinar si envía o no a prisión a Ronald Rodríguez.

