¿Por qué es tan difícil que la OEA llegue a soluciones contra las dictaduras en la región?

Washington DC

La Asamblea General de la OEA inciará mañana con obstáculos politicos que podrían condenar al encuentro a terminar sin soluciones concretas contra las dictaduras de la región.

Recientemente, presidentes de varios países de América Latina no solo han criticado el liderazgo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sino también las funciones y el trabajo del Organismo Regional más antiguo del mundo que reúne 35 Estados Independientes de las Américas y ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 70 Estados así como a la Unión Europea.

Una fuente diplomática de la OEA aseguró a Caracol Radio que los nuevos gobiernos de la región, en su mayoría ahora de izquierda, hacen difícil a la hora de la votación, poder formular soluciones y pactar compromisos en países donde se consideran que hay una violación constante de los Derechos Humanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Países como Colombia, Bolivia y Argentina no enviarán a sus cancilleres a este encuentro mañana sino otros funcionarios. Al mismo tiempo, Brasil pidió suavizar la declaración de esta Asamblea de la OEA contra Nicaragua y México no solo no ha confirmado asistencia sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido la disolución del organismos y lo ha calificado de inoperante.

Frente a una posible disminuciones de la influencia del la OEA en la región y en cambio la presión de algunos países para otorgar músculo a organizaciones como la CELAC, el secretario Luis Almagro se pronunció.

“La OEA no compite con organismos. Nunca fue nuestro espíritu la competencia entre Organizaciones internacionales, eso sería absurdo en este caso, ojalá que los demás puedan dar los mejores resultados, que puedan hacer la cosas bien, que no sean polarizados ni ideologizados, ojalá que aporten a temas de sustancia y de convergencia, ojalá todos podamos sumar a ese proceso, ojalá trabajar juntos”, dijo Almagro.

Razón política por encima de la razón jurídica

La fuente diplomática afirmó que “pese a que la OEA tenga la razón jurídica para condenar acciones de países en dictadura, termina prevaleciendo la razón política”, pues depende de un tercio de los votos a favor de las resoluciones, y con la nueva generaciones de gobiernos en la region la asamblea podría estar condenada a cerrar esta semana de la asamblea sin resoluciones concretas.

“De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana de OEA es cierto que en Nicaragua y Venezuela se pone en peligro la democracia, pero no se logra nada porque es necesario contar con un número de votos suficientes y no existen esos votos suficientes, a pesar de que hay una verdad jurídica”, dijo la fuente a Caracol Radio.

Expertos afirman que la actitud del presidente de Brasil Lula Da Silva con Nicaragua se debe a que Lula siente que puede tener una capacidad de medición con el gobierno de Daniel Ortega, y que puede convencerlo de que vuelva a la democracia y para hacerlo no puede actuar en la OEA apoyando una resolución en contra de este gobierno.

Gobiernos de derecha en la region también critican el liderazgo de Almagro. La derecha de Perú encabezada por Keiko Fujimori, criticó a la OEA luego de que aprobara una resolución de apoyo al gobierno de Perú del entonces presidente Pedro Castillo. Así mismo, la derecha en Brasil liderada por Jair Bolsonaro, criticó al Organismo luego de que criticara la movilización a su favor en Brasil tras la victoria del entonces candidato Lula Da Silva.

Las voces de lideres de la región que piden “la cabeza de Almagro” aumentan cada día, el diplomático Uruguayo recientemente fue reelecto como Secretario General de la OEA hasta el 2025. El año entrante comenzarán a aparecer nuevos candidatos para la próxima votación, en las que se necesita al menos tres cuartos de la votación a favor de un candidato para asumir el liderazgo de la OEA, generalmente se eligen dos candidatos y en segunda vuelta gana quien tenga mayoría simple.

El rumbo del liderazgo es incierto, para ese entonces, Argentina tendrá nuevo presidente y expertos auguran que es poco probable que el peronismo continúe en ese país, Mexico también tendrá elecciones presidenciales y aunque muchos predicen que el partido del actual presidente AMLO continue y el candidato Marcelo Ebrard, su excanciller sea electo, la carrera diplomática de Ebrard lo ubica como un político conciliador. En Ecuador se espera el regreso del Correísmo que ha declarado al secretario Almagro como “enemigo” y Bolivia también tendrá Fabio de dirigente.