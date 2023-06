Fui privada de la libertad como un delincuente: Viviana Santos fue deportada de México

México

Santos denunció que el 14 de junio llegó a México con el propósito de hacer turismo y con todos sus papeles en regla, pero tras una serie de entrevistas le negaron su entrada al país y estuvo retenida en una sala durante más de 13 horas mientras se efectuaba su deportación.

“Voy de turismo. Me preguntaron si ya había visitado México, les dije que sí, de hecho fui residente legal. Les paso mi pasaporte nuevo y el viejo porque ahí tengo la visa americana como prueba de que no iba a pasarme a Estados Unidos, solo iba de paseo”, expresó Santos.

La actriz aseguró que no le permitieron llamar a nadie ni comunicarse con el consulado colombiano y el trato fue inhumano.

“Yo llegué a México a las 11:40 a.m., a las 04:00 p.m. me dieron mi primera y única comida. Les preguntamos si nos iban a dar más comida y nos dijeron que no. No me quería comer la hamburguesa porque quería estar muriéndome de hambre para poder comer y alargar eso”.

Al pedir una explicación por la causa de su deportación, las autoridades le informaron que la persona que la iba a recibir nunca contestó la llamada que le hicieron para confirmar los datos. Información que desmiente Viviana asegurando que el amigo que la esperaba en el aeropuerto nunca recibió una llamada y estuvo las 13 horas allí intentando hablar con las autoridades para solucionar la situación de Santos.

Por su parte, el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, expresó que ya solicitaron un informe detallado de la inadmisión y le pidieron a Viviana instaurar una queja formal sobre su caso.

El año pasado el gobierno mexicano se comprometió a revisar todas las denuncias de maltrato a colombianos y a “brindar en todo momento un trato digno y respetuoso a los visitantes y a garantizar el acceso a la asistencia consular”.