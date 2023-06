Fedesarrollo: “se espera que la inflación siga bajando en el segundo semestre de 2023″

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sobre las recientes encuestas que pretenden medir la situación del país en las que se evidencia una tendencia a la baja de la inflación, así como la revalorización del peso colombiano ante el dólar estadounidense.

Al respecto, Mejía reveló que “la inflación es una buena noticia, hemos tenido una reducción los dos meses”. De esta manera, las expectativas sobre la segunda mitad del 2023 son optimistas respecto a los primeros seis meses en donde hubo una subida del dólar y de la inflación.

Con esta baja de la inflación, de acuerdo con Mejía, se ha observado una reducción sustancial de los precios de los alimentos. De la misma forma, la reducción de la tasa de interés del Banco de la República es una de las expectativas más grandes para la economía de los colombianos.

El hundimiento de la reforma laboral

Por otro lado, el director de Fedesarrollo también dio sus opiniones sobre el hundimiento de la reforma laboral anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de junio. Al respecto, Mejía celebró este anuncio del gobierno ya que, de acuerdo con el director, la reforma laboral no contribuiría al país de manera propicia en este momento. “La reforma laboral si bien tenía buenas intenciones, no reconocía los grandes problemas del mercado laboral”, indicó Mejía.

Entre los principales problemas dentro de la reforma laboral, Mejía destacó dos: las altas tasa de desempleo, y especialmente los trabajadores informales, a quienes no se les reconocía ningún lugar en esta reforma. Incluso, recordó las declaraciones del Ministerio del Trabajo en las cuales se aclaró que esta reforma no pretendía incentivar la generación de empleo sino crear mejores condiciones de trabajo para los empleados. “En el contexto de esta desaceleración no podía ser más inoportuna una reforma que pretenda encarecer estos factores”, indicó Mejía.