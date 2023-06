Efectos del fenómeno del niño podrían incrementar tarifas de energía: MinMinas

A pesar de que el Gobierno Nacional aclaró que las generadoras cuentan con los ingresos y las condiciones necesarias para enfrentar la llegada del fenómeno de El Niño, desde Cartagena el viceministro de Energía, Cristián Díaz habló de un posible incremento en las tarifas.

Fue en el Congreso de Andesco realizado en la capital de Bolívar, donde se reúnen empresas de servicios públicos pertenecientes a diferentes sectores, donde el funcionario aseguró que las condiciones climáticas del país podrían repercutir en los precios que paga el consumidor final.

“Para el tema tarifario puede que se vea un incremento, porque la tarifa tiene un componente de generación y este componente de generación tiene dos subcomponentes que son contratos y bolsas, como bien se manifestó en la presentación, dado que a los proyecto a no han entrado en los últimos años, recuerden de la inercia que se hablaba del sistema, entonces lo que estamos viendo ahora es lo que no ha pasado en los últimos años y no tenemos suficiente energía disponible para contratos”, dijo el Viceministro.

Frente a las reservas de los cuerpos de agua, Díaz agregó que actualmente se encuentran por encima del 70%, lo cual corresponde a unos 16 puntos porcentuales más que en los años 2009 - 2010; y nueve puntos porcentuales por encima de 2015 - 2016, donde también hubo una situación compleja.