Bellingham tras ser presentado en el Real Madrid: “Es el día más importante de mi vida”

Jude Bellingham, nuevo jugador del Real Madrid, junto al presidente Florentino Pérez. (Photo by Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images) / Helios de la Rubia

El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, quien llega procedente del Borussia Dortmund alemán, aseguró en sus primeras palabras como jugador madridista que “es el día más importante” de su vida.

“Hola madridistas, gracias a todo el mundo que está en la sala, a la gente que esta en linea por estar en el día más importante de mi vida, llego al mejor equipo del mundo”, dijo durante su acto de presentación.

“Debo de dar las gracias a mucha gente, al Borussia Dortmund, a Juni Calafat, a Jose Ángel Sánchez, ...Gracias a mi familia por todo el apoyo y por hacer las cosas mucho más fáciles y por ultimo Hala Madrid”, expresó en sala de prensa.

Un Jude Bellingham que vive su puesta de largo con el Real Madrid tras fichar procedente Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables. El centrocampista inglés firmó su contrato con el conjunto blanco hasta 2029 y llevará el dorsal “5″ que ha lucido hasta esta temporada Jesús Vallejo.

Vea también Croacia remonta en Países Bajos y se clasifica a la final de la Nations League

César Farías, sancionado más de un año por golpear a dos jugadores rivales

El sueño de jugar con Mbappé

“Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?”, dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de compartir vestuario con el delantero galo del PSG en el Real Madrid.”

El jugador inglés añadió al respecto: “es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”.