El expresidente Uribe señaló que en algunas regiones del país gobierna el narcotráfico

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022.

Durante un evento del Centro Democrático en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al crecimiento del narcotráfico en el país, y aseguró que durante su gobierno se enfrentó el negocio de la droga.

“No puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado, sino el narcotráfico. En algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace mucho rato ya no gobierna el Estado, las decisiones las toman con fusil en mano, con asesinato y tortura, las hacen cumplir los narcoterroristas. Eso no puede seguir, esa es la división cruel del país; en el Catatumbo desde hace mucho rato no gobierna el Estado colombiano, gobiernan los terroristas”.

A propósito, desde el Centro Democrático se propuso una consulta popular antidrogas con la que pretenden defender la salud pública y el derecho de los niños a crecer en espacios seguros. De acuerdo con el exmandatario, la droga se debe examinar desde la producción, el comercio y el uso científico.

“Eso lo tenemos que combatir, ese cuento de que la droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad; la droga es el libre camino a la esclavitud del ser humanos, por eso yo celebro esta iniciativa y hay que ponerle todo el énfasis”, aseguró el expresidente.

De hecho, Uribe aseguró que, de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, el tema de las drogas es clave. “Necesitamos una alcaldía que se preocupe por la seguridad, ojalá podamos participar de una coalición que gane la alcaldía de Bogotá para comprometer a ese alcalde o a esa alcaldesa en el tema de la seguridad y la lucha contra el microtráfico”.

Esta consulta anti drogas se suma a las consultas por la salud, pensiones y normas laborales también propuestas por el expresidente.