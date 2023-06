“Las elecciones de octubre son un plebiscito para encaminar al país”: Federico Gutiérrez

Colombia

Federico Gutiérrez oficializó en Bogotá el lanzamiento del partido Creemos, colectividad que entra en la puja por las elecciones regionales del 29 de octubre y con la que hará oposición al gobierno actual.

“Haremos esa oposición con respeto, con argumentos, pero lo haremos también desde las calles y no vamos a ceder más a amenaza ni a chantajes, el balconazo fue un ultimátum que le hizo el presidente al pueblo colombiano y a sectores de la clase política, de que sí no le aprobaban sus reformas, sus cambios entonces que convocarían a las calles justamente para generar violencia. No nos vamos a dejar amenazar más”, aseguró.

A propósito, el también exalcalde de Medellín, señaló que las elecciones del mes de octubre serán un plebiscito.

“Las elecciones regionales y locales de octubre no son unas elecciones normales, es un plebiscito para encaminar de nuevo a Colombia hacia una nueva ruta, para generar un verdadero cambio pero que sea un cambio para bien, no como el cambio con el que engañaron al país. Lo que necesitamos es que a Colombia le vaya bien”, dijo.

De igual modo, confirmó que sigue evaluando su postulación a la alcaldía de Medellín y reiteró que desde el partido están abiertos a entablar alianzas con otros sectores.

“Vamos a consolidar los equipos nacionales, departamentales y municipales para otorgar avales y coavales, no es el momento de la división, es el momento de que quienes queremos y creemos en Colombia, nos tenemos que juntar. Vamos a buscar esas candidaturas, por supuesto Antioquia no es una excepción, estamos evaluando también si se participa de las elecciones regionales en primera persona”.

Así mismo, el ex candidato presidencial se refirió a la gestión del presidente, Gustavo Petro, reiteró que son muchas sus preocupaciones, entre estas la falta de garantías para la oposición y aseguró que se está viendo a un gobierno que desconoce la constitución y que no reconoce la separación y el equilibrio de poderes, “mientras ataca a la justicia, mientras que ataca a los órganos de control mientras ataca a la fiscalía y al fiscal general de la nación”.