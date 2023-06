Encuentran cuerpo de una mujer dos años después de fallecer en su apartamento

Una investigación policial ha dejado bastante sorprendidos e, incluso, atemorizados a los vecinos de un edificio en Londres, Inglaterra. La Policía encontró el cuerpo de una mujer por completo desintegrado dos años después de que ella falleciera.

De acuerdo como lo relataron los vecinos al medio la BBC, el cuerpo de la mujer llevaba dos años desintegrándose y pese a que habían sospechas sobre que algo raro estaba pasando en el apartamento de la fallecida o al interior del edificio, los administradores no hicieron gran cosa para investigar. Sheila Seleoane es la mujer que falleció y absolutamente nadie decidió buscarla para ver qué ocurría con ella durante ese tiempo.

La mujer falleció a sus 58 años de edad y fue encontrada en los huesos y vestida con una pijama de color azul, pues era una secretaria médica. Por la investigación de las autoridades la muerte de la mujer, al parecer, fue natural, ya que no se evidenció pruebas de que haya sido un asesinato. Además, por los análisis que se le realizaron al cuerpo se encontró que padecía bastantes complicaciones de salud.

Una de las testigos comentó que la Policía tuvo que entrar a la fuerza al apartamento de su vecina, porque nadie abrió la puerta. Pero en cuanto lograron entrar los rostros de los oficiales cambiaron por completo, pues había una escena bastante desagradable en el lugar. Las autoridades notaron que la mujer llevaba dos años ahí debido a que en su refrigerador había un helado que se había vencido dos años antes. La mujer fue encontrada a principios del 2022 y las pruebas señalan que, al parecer, falleció en agosto del 2019.

La mujer llevaba viviendo en el lugar desde el año 2014 y nunca se había retrasado con los pagos de los servicios o del arrendamiento y pese a que después de que falleció comenzó claramente a retrasarse, los arrendatarios y la administración del edificio no hicieron lo suficiente para intentar comunicarse con ella e identificar por qué no estaba al día. Los únicos intentos para comunicarse con ella fueron el envío de cartas, sin embargo, una a una se fueron amontonando.

Solo en dos ocasiones la administración del edificio decidió enviarle personas. La primera de ellas correspondía con una persona que tenía que realizar mantenimiento al gas, no obstante, al no ser atendido la persona se retiró. Poco después la Policía asistió hasta el apartamento por el tema de los pagos y facturas vencidas, pero al no ser atendidos también se retiraron, esto sin saber que la mujer estaba en el apartamento sin vida.

Para los vecinos era bastante sospechoso lo que ocurría con la mujer, pues sus cartas nunca eran revisadas y dejaron de verla. Sin embargo, en cuanto la pandemia comenzó Sheila dejó de ser una preocupación constante para los residentes del edificio de tres pisos. Por otra parte, las personas que viven allí sentían que algo raro ocurría, porque un olor desagradable rondaba por toda la edificiación durante meses, tanto que colocaban toallas y trapos en las puertas y ventanas para que el olor no ingresara a los hogares. Pero, además, gusanos comenzaron a aparecer por todas partes. Una vecina, que vive justo debajo del apartamento de Sheila, comentó que incluso en una ocasión intentó cambiar un bombillo y cuando lo retiró varios animales cayeron al suelo.

Sheila tuvo un velorio al que solo asistió una persona, un medio hermano con el que no se hablaba desde hacía tres años. De acuerdo a los vecinos era una mujer amable y amistosa pero al parecer era bastante solitaria y esto derivó en que absolutamente nadie se preocupara por su paradero.