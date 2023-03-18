Concuerdo con Uribe: presidente Petro ante propuesta de Incremento Salarial

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones del líder del Centro Democrático Álvaro Uribe, sobre la Reforma laboral, donde aseguraba que era ‘dañina’ y proponía, entre otras cosas un “Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad” para no complicar más las normas labores.

El jefe de estado respondió a la propuesta a través de su cuenta de Twitter donde aseguró: “No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla”.

Después, en una serie de trinos el jefe de estado aseguró que sectores como ese “deberían reconocer que, a pesar de las reformas laborales, que comienzan con la ley 50 en los 90s, y que en general redujeron el salario relativo, no trajeron el fin de la informalidad, esta sigue como la mayor generadora de puestos de trabajo”.

Según el presidente, siempre escuchó como argumento que flexibilizar la fuerza de trabajo, es decir restarle estabilidad al empleo, reducir su salario relativo, traería más empleo “eso jamás fue cierto (…) Lo que hicieron fue sobrexplotar la fuerza de trabajo y estancar la productividad”.

Por último, aseguró que la estabilidad laboral y un crecimiento de los salarios relativos traerá más productividad, más riqueza y empresas y ganancias más grandes.

“La informalidad se supera no bajando los salarios de los trabajadores formales sino empoderando la economía popular, asociándola, brindándole saberes, otorgando crédito abundante y barato”.