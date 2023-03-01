“Presidente, no siga imponiendo sus reformas a la fuerza”: Uribismo responde a Petro

Colombia

Veinticuatro horas después de que el presidente Gustavo Petro hiciera su primera alocución presidencial, en la que anunció la salida de los ministros de Educación, Cultura y Deporte, el Centro Democrático, como único partido de oposición, emitió su réplica para hablar sobre las reformas sociales que espera aprobar el Gobierno Petro este semestre en el Congreso.

El discurso duró cerca de tres minutos y lo hizo el senador Miguel Uribe, en compañía del también senador Ciro Ramírez y del representante a la Cámara Chrístian Garcés.

“El país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas que hoy impulsa el gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así. Estas reformas se han justificado sobre premisas falsas. Por su puesto que se requieren mejoras y ajustes, pero deben hacerse sobre un diagnóstico cierto. Estas discusiones deben ser responsables y no aceptan improvisación”, empezó afirmando Uribe.

Sobre la Reforma a la Salud, el senador aseguró que “es un asunto de vida o muerte. Si seguimos por el camino propuesto por el presidente, pasaríamos de tener un derecho garantizado a que nuestra salud dependa de entidades públicas ineficientes y costosas, a cargo de la política tradicional. Habrá más demoras en la entrega de medicamentos y mayores tiempos de espera para consultas y procedimientos. Quedaremos amarrados a un monopolio estatal, destruyendo así el sistema de seguridad social de los colombianos”.

Ante esto, según dijo, en la oposición hacen tres propuestas. “1. Mejorar las condiciones laborales del personal de la salud para garantizar su estabilidad y desterrar el clientelismo. 2. Fortalecer la atención preventiva y el servicio en las zonas rurales mejorando infraestructura y tecnología con participación de entidades publicas y privadas. 3. Que se proteja la plata de la salud y que ésta no dependa exclusivamente del Estado donde quedaría expuesta a la intriga política y corrupción”.

El congresista aseguró que están de acuerdo con hacer ‘cambios para mejorar’, pero que estos no pueden significar la destrucción del sistema actual. “Hoy en el país la salud es un derecho garantizado por un sistema mixto, universal y solidario. Contamos con cobertura superior al 99% y con los mismos beneficios para todos, sin importar el nivel de ingresos. Acabar con estos logros implica acabar con este derecho”, concluyó.

Frente a la Reforma Pensional dijo, de entrada, que “si se aprueba tal como está anunciada, el ahorro del trabajador pasará a ser la caja menor del gobierno, y los jóvenes perderán para siempre la posibilidad de pensionarse”.

En cuanto a la Laboral advirtió que “queremos una economía fraterna y no de odio de clases. Para eso se requiere un balance entre la calidad de vida de los trabajadores y las condiciones realistas de las empresas para generar empleo. Alertamos que la Reforma Laboral divulgada condenará a los colombianos a la informalidad y el desempleo. El gobierno se metió con la canasta básica familiar, con su plata, con su salud, con su ahorro y ahora también con su empleo”.

Por ello, hicieron un llamado directo al presidente Petro, para que “no siga imponiendo sus reformas a la fuerza. Que le dé el tiempo suficiente al país para el análisis y el debate público, y que incluya en estas discusiones a las organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas, sin silenciar a las voces inconformes. Entendemos la incertidumbre y preocupación que estas reformas están generando”.

Destacando las posturas que algunas colectividades han tenido, como el Partido Conservador de oponerse a las reformas a pesar de hacer parte de la coalición de gobierno, reiteraron que “en la oposición hemos estado abiertos al diálogo propositivo y sincero para impulsar las iniciativas que atiendan los reclamos ciudadanos, pero seguiremos oponiéndonos a aquellas que destruyen lo construido y harán que los ciudadanos vuelvan a empezar de cero”.

De las reformas sociales del Gobierno ya hace trámite en el Congreso la de la Salud, que ya empezó con sus audiencias públicas. La Pensional y la Laboral serán radicadas una vez se inicie el periodo de sesiones ordinario en el legislativo, el 16 de marzo. Sobre estas últimas, aunque ya se conocen borradores, estos están abiertos a cambios, pues los diálogos con los distintos sectores, dice el Gobierno, aún siguen para llegar a consensos.