Expresidente Uribe propone una consulta popular para la reforma a la salud

Colombia

En medio del debate de la Reforma a la Salud, que presentó hace unos días el gobierno al Congreso de la República, el expresidente Álvaro Uribe propuso que el partido Centro Democrático prepare una consulta popular sobre los cambios al sistema que propone el gobierno.

El partido buscaría unirse con fuerzas políticas y ciudadanas para adelantar la consulta “que respete la naturaleza solidaria y mixta del actual sistema y la posibilidad de libertad de afiliación”

“En el análisis del proyecto de salud que hemos venido haciendo en el Centro Democrático, encontramos que tiene un tema estructural incorregible que es la creación de un monopolio estatal, por eso nosotros pensamos que el partido debería considerar con otras fuerzas ciudadanas, políticas cívicas (…) Que se respeten esos fundamentos pero que haya reformas”, aseguró el expresidente.

El partido aseguró que rechaza el sistema de Cuba “porque ha sido un sistema totalmente injusto con los ciudadanos de Cuba y con los médicos de Cuba”, por eso insisten en que se preparen unos temas de consulta “para preservar lo bueno y entrar a hacer unas modificaciones”.

La colectividad aseguró que cree en el gradualismo reformista “pero no en la destrucción de lo bueno”, por ello coinciden en las dificultades de acceso en muchas partes de Colombia, un tema que hay que resolver, pero no, bajo un monopolio estatal.

“Creemos que hay que mejorar la prevención, pero no con un monopolio estatal, pensamos que, trabajando el municipio, departamento, la baja de compensación, el hospital, la EPS, puede haber un gran sistema de prevención”, dijo el expresidente.

También añadió: “nosotros creemos en el mejoramiento preventivo, en el mejoramiento del acceso, en el mejoramiento a las condiciones del recurso humano, etcétera, pero para hacer eso por qué van a quitar un sistema mixto, un sistema solidario”.