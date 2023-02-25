Álvaro Uribe: “En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República”

Colombia

En medio de un Foro del Centro Democrático en Montería, Córdoba, el expresidente Álvaro Uribe le recriminó a uno de los militantes del partido, quien se refirió al presidente Gustavo Petro como “guerrillero”, y dijo que no iba a aceptar insultos en su contra.

En una férrea defensa, el líder del Centro Democrático pidió respeto y una oposición con argumentos: “En mi presencia ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos está bien pero ningún insulto”.

Allí, el exmandatario también hizo un llamado al Gobierno para que pare el tema de consumo y distribución de droga en el país. “Ojalá el Gobierno pare este tema de narcotráfico, de micro tráfico y de consumo de droga, porque, ¿qué tal que entonces Colombia llegue a ser un socialismo de una población enajenada por la droga?”, señaló.

De igual manera, aseguró que, aunque durante su gobierno parecía imposible una política de seguridad en Colombia, su propuesta fue la seguridad democrática, “un partido que aclimató la tesis de que se necesita una nación segura, sin delincuencia, sin narcotráfico, una nación segura para todos. Lo mismo para el gobierno y para la oposición”.

Además, se refirió a algunas de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y señaló que le preocupan las propuestas de creación de fondos y entidades del actual gobierno, “con todo el respeto que he tenido y mantendré por el presidente de la República, porque vale la pena que este país pueda sentir divergencia de conceptos con respeto, si la empresa privada, por las reformas tributarias, de salud, laboral, se marchita, llega un momento en que se acaban los recursos.”