Incertidumbre sobre petróleo y carbón ha afectado el peso: Banrepública

Cartagena

En Cartagena el Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que las dudas con los contratos de algunos combustibles fósiles ha afectado el peso colombiano.

El dirigente se refirió al tema en el Congreso de Tesorería de Asobancaria que se realiza en la capital bolivarense, donde advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo que está experimentando la moneda local.

“Debe reconocerse que la incertidumbre sobre el futuro de la exploración de petróleo y carbón han mantenido grande de la casa de cambio ante sucesos internacionales, y ayuda a explicar en situaciones internacionales de mayor aversión al riesgo tal como lo observada en algunos días de esta semana”, dijo.

Villar también destacó que en países como Perú y Chile el dólar no ha tenido un incremento tan considerable como en el país.