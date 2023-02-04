Uribe sobre reforma: “Nuevo sistema sería insostenible por agotamiento de recursos”

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

El presidente Gustavo Petro tuvo un nuevo encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño reunión en la que hablaron, entre otros temas, de la reforma a la salud que presentará el gobierno al Congreso de la República.

Tras ese encuentro se conoció un documento del expresidente Uribe en donde hablaba sobre los logros del actual sistema de salud, entre estos la reducción de costos para algunos ciudadanos y la garantía de que “sin importar el nivel económico todo tienen derecho a los mismos servicios”.

La misiva asegura que el gobierno anterior emprendió una lucha contra la corrupción en el sistema pues, así como hay entidades de excelencia, ha habido corrupción y politiquería en hospitales, en EPS privadas, estatales y cooperativas por lo que muchas han desaparecido.

Sobre la propuesta anunciada por el gobierno Petro, el líder del Centro Democrático aseguró que “llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales”.

“Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías”, expresa el documento.

El expresidente advierte que, al cabo de un tiempo, el nuevo sistema sería insostenible por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicios.