Suspenden al abogado Diego Cadena por ofrecer beneficios a testigos

Según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, este miércoles 25 de enero fue sancionado el abogado Diego Javier Cadena Ramírez con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres años por sus actuaciones irregulares en el caso por el cual es procesado, de presunto fraude procesal y soborno a testigos, el expresidente Álvaro Uribe.

Como lo explicaron desde el alto tribunal, Cadena Ramírez incurrió en la falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, al intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses del Estado, al considerar que el abogado manipuló al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda “en orden a retractarse de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia”

“Por la modalidad de la conducta, es decir, dolosa, porque “actuó con conciencia y voluntad en la conducta reprochada, por imposición legal debía actuar correctamente, de manera recta y leal con la justicia y los intereses del Estado, pero no lo hizo y en cambio decidió incumplir decididamente los deberes que la Ley le impone”, dice el fallo.

La decisión fue aprobada por la Corporación en pleno, con salvamento de voto de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez.