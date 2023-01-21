Xavi Hernández reconoció estar afectado por el encarcelamiento de Dani Alves

En conferencia de presa, Xavi Hernández reconoció estar “en shock” tras recibir la noticia de que el Dani Alves, excompañero suyo en el FC Barcelona, ingresó este viernes a la cárcel.

Lo anterior se dio después de declarar ante los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción a causa de la denuncia de una mujer de 23 años por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona.

”Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso”, añadió sobre este asunto el técnico azulgrana.

Amistad de años

Xavi y Alves se conocieron cuando el brasileño llegó al cuadro culé en verano de 2008. Ambos coincidieron en el vestuario del equipo catalán como jugadores desde entonces hasta 2015, cuando Xavi se marchó.

En 2022, volvieron a formar parte del Barcelona al mismo tiempo. Esta vez, con el español como entrenador y Alves como futbolista.

Agencia EFE