Juan Fernando Quintero descartó su llegada al Junior de Barranquilla: oficial

Juan Fernando Quintero anunció este jueves a través de redes sociales que no llegará al Junior de Barranquilla y su futuro seguramente estará en el fútbol brasileño.

Tras el adiós del Flamengo, el cuadro rojiblanco se perfilaba como principal favorito a quedarse con sus servicios, pero no hubo concenso en la directiva por el esfuerzo económico tan grande que significaba la operación.

“Amigos !! Lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer”, indicó en un primer momento el creativo antioqueño.

Y aprovechó para agradecerle a la gente del Junior por el “cariño” recibido desde que se dio a conocer la noticia de su posible incorporación: “Agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo !!”.

Amigos !! Lo que es el tema de junior quería Decirles que no se pudo hacer … y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo !! Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene !! ❤️⚽️ JF — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 12, 2023

La ilusión del público barranquillero por la llegada del ‘10′ era total, teniendo en cuenta las declaraciones de Alejandro Char cuando se reunió con el jugador en la capital del Atlántico y los posteriores trinos del jugador haciendo alusión al Pibe Valderrama y Giovanni Hernández.

Por lo pronto, Junior no tendrá nuevo creativo y Juanfer tendrá que seguir buscando equipo.

Inter de Porto Alegre se ilusiona

Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio y director del Carrusel Deportivo, informó en su canal de YouTube que Quintero se reunió en la noche del pasado miércoles con directivos del equipo colorado para tratar su vinculación.

Y en El Alargue complementó: “A mi interlocutor lo sentí molesto y me dice: ‘Listo, Juan Fernando Quintero tiene la cabeza en otro lado, acabamos de terminar una reunión con el Internacional de Porto Alegre y creo que el futuro de Quintero va a estar en el Internacional de Porto Alegre’”.