El Embajador de Venezuela en Colombia asumió una nueva responsabilidad, ¿Cuál es?

Cuba

Félix Plasencia fue nombrado nuevo Secretario General del ALBA (la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América). Esta designación que se tomó este jueves en La Habana durante el desarrollo de la Cumbre Número 22 de ese bloque regional conformada por 8 países, entre ellos Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.

Plasencia se ha desempeñado como embajador de Venezuela en Colombia desde la reanudación de las relaciones bilaterales, a partir de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Al ser consultado sobre si cesará como representante diplomático de su país en Bogotá, Félix Plasencia respondió que esta será una decisión que depende de lo que considere pertinente el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario venezolano, precisamente saludó la designación de Plasencia como Nuevo secretario general del Alba. A través de su cuenta en twitter, Maduro dijo que el diplomático ha ejercido un rol implacable en cada tarea encomendada y que seguirá avanzando en el objetivo de unir a los pueblos de la región.