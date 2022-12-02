Política

Olga Lucía Acosta la nueva codirectora del Banco de la República

Es especialista en política y regulación económica y directora de la oficina de la Cepal en Colombia.

Colombia

A través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro anunció que designó a Olga Lucía Acosta como nueva codirectora del Banco de la República.

Acosta, que es especialista en políticas y regulación económica, ademas de directora de la oficina de la Cepal en Colombia remplazará a Alberto Carrasquilla.

Según su hoja de vida, la nueva codirectora es economista, con Maestría en Economía del Desarrollo y Especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de Paris.

Trabajo en el Departamento de Estudios Económicos del Banco de la República y cómo asesora del Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Además, ha trabajado con el Departamento Nacional de Planeación en “equidad distributiva y aspectos institucionales del sistema de protección social colombiano”.

