“Puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo”: Uribe sobre Lafaurie

El expresidente Álvaro Uribe rompió su silencio frente la inclusión de José Felix Lafaurie como miembro del equipo negociador con el ELN (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

Ante la polémica que causó la designación de José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y directivo del Centro Democrático, como parte del equipo negociador del Gobierno nacional con el ELN, el expresidente y líder natural del partido opositor, Álvaro Uribe, rompió su siencio frente al tema.

“El doctor José Felix Lafaurie es presidente gremial y miembro del grupo directivo del Centro Democrático. Los procesos de Paz, en lo posible, deben ser producto de acuerdos nacionales. Su participación, por invitación del presidente Petro, puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema, que requiere reflexión y hechos de Paz del ELN”, afirmó Uribe.

Desde un foro regional en Ibagué, Tolima, donde entregó estas declaraciones, el expresidente añadió también que “estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”.

En medio de su intervención, y cuando quedan poco más de 24 horas para la reanudación de los diálogos con el ELN, el expresidente también recordó el proceso con las extintas Farc, y aseguró que en esa ocasión nunca hubo un acuerdo nacional. “En el caso de las Farc, el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del No en el plebiscito. No hubo Paz, pero sí más narcotráfico, violencia y polarización política”, dijo.

En el uribismo, pese a lo dicho por el exmandatario, las opiniones están divididas frente a la llegada de Lafaurie a estas negociaciones. Hay un sector que considera esto como una traición al partido, e incluso le pidieron renunciar como directivo, mientras que otros esperan que su presencia garantice equilibrio en los diálogos.

Las negociaciones Gobierno-ELN se reanudarán de manera oficial el próximo lunes 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. Las delegaciones completas solo hasta esa fecha se darán a conocer. De momento, por los lados del Gobierno se ha confirmado, además de Lafaurie, la presencia de Otty Patiño, quien será el jefe de la delegación, y el senador Iván Cepeda.