No hay candados en un sector de La Picota: INPEC reconoce fallas de seguridad

Bogotá

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, anunció cambios estructurales en el sistema penitenciario y solicitó a la Fiscalía hacer una investigación por la fiesta en la cárcel La Picota de Bogotá.

Sobre la investigación de la fiesta en el pabellón de extraditables dijo que avanzan las pesquisas para identificar a los guardias que ayudaron a ingresar licor y se habrían prestado para beneficiar a los reclusos.

“Se está investigando porque sabemos que el cargamento no ingresó en un solo día” recalcó.

El coronel Gutiérrez advirtió que se avecina un revolcón en las cárceles y varios reclusos serán trasladados, también se reforzará la guaria con más de 80 nuevos dragoneantes.

Prisión sin candados

Por su parte, el nuevo director de la cárcel La Picota advirtió que en un primer diagnóstico encontró que un sector de esa prisión no tiene candados.

“Tenemos unos privados de la libertad que no tienen candados y que deambulan por su fase de seguridad y que tienen ese privilegio en ciertas áreas y ahí tenemos unas falencias que ayer diagnosticamos y ese remedio es posible que mañana o por tardar el lunes lo tengamos”

Otra de las preocupaciones, son los barrios aledaños a la cárcel

“Por su ubicación geográfica están más arriba de la cárcel La Picota, es decir, el muro perimetral, ellos están más arriba, entonces eso es un hueco que tenemos más o menos de 800 o 900 metros y por lo alto de los barrios se facilita el ingreso de elementos prohibidos”.

Incluso detectaron que en las noches activan drones que sobrevuelan la prisión

“Tenemos información de inteligencia del uso de drones dentro del perímetro de La Picota y no tenemos por ejemplo el aparato de frecuencia para apuntar los drones y derribarlos porque no podemos hacer uso de las armas de fuego para eso nos quedamos es viendo como no suenan por encima” indicó Bustamante.

El Polígrafo

Dice el director de la Cárcel Picota que están pendientes varios proyectos entre la embajada de Estados Unidos y el INPEC, entre ellos se contempla infraestructura, logística, entrenamiento, control y polígrafo.

“queremos tener gente especializada con control de polígrafo periódicamente para todo el personal”

Este viernes, está programada una reunión entre el INPEC y el ministro de justicia Néstor Osuna donde se contempla una petición para que la Fiscalía destaque un fiscal especializado contra la corrupción en la cárcel La Picota.