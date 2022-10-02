Centro Democrático lanza cartilla en contra del Informe de la Comisión de la Verdad

Colombia

Durante la segunda ‘Cumbre de Patriotas’ del Centro Democrático, se presentó una cartilla llamada ‘¿Cuál verdad?’ en la que ofrecen una visión alternativa al Informe Final de la Comisión de la Verdad, basada, especialmente, en el punto de vista del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El objetivo de este texto de 272 páginas y 15 capítulos, según la editorial de Uribe Vélez, es enfrentar el supuesto origen antidemocrático de la Comisión de la Verdad y su homogénea composición ideológica.

“Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Sin faltar al respeto de sus integrantes, es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar, Mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas”, afirma la editorial.

En la cartilla se afirma que la Comisión no ha mostrado una verdad objetiva ya que dejó por fuera de su informe testimonios claves de oficiales de la Fuerza Pública y, en cambio, incluyó versiones de la historia que apoyan el Acuerdo de Paz de La Habana y las extintas Farc.

“Que la violación a la democracia no hubiera importado a la Comisión de la Verdad es omisión dañina que desconoce una causa fundamental de la polarización que bastante ha minado la credibilidad del Acuerdo de La Habana. Pero, esta omisión no es de extrañar, la Comisión de la Verdad, que por su misión debería registrar los acontecimientos al margen de las inclinaciones políticas, procedió en cambio como órgano al servicio de fortalecer el Acuerdo con Las Farc.”, manifestó el expresidente en el texto.

En la cartilla también se afirma que en el Informe Final de la Comisión de la Verdad se omitieron las violaciones a la democracia durante el conflicto armado lo cual provoca un daño inmenso para la historia del país.