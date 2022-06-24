Nace una estrella: Ana Cano, diseñadora colombiana destacada por la revista Vogue

Colombia

Vamos a hacer una pausa de viernes para contar una historia feliz sobre una muy joven diseñadora colombiana de la que seguramente tendremos que hablar mucho en el futuro. El trabajo de ella acaba de alcanzar el reconocimiento de la revista de moda más prestigiosa del mundo.

Ana Cano Villazón tiene apenas un poco más de 20 años y presentó hace unos días su trabajo de grado para la prestigiosa escuela de arte y diseño Parsons de la universidad The New School en Nueva York. Parsons es la meca del diseño. Por sus aulas han pasado verdaderas leyendas de la moda como Marc Jacobs, Donna Karan y Tom Ford.

El trabajo de grado de la diseñadora colombiana se llama Hilandera y está inspirado en la singular y abnegada labor de los artesanos que fabrican ruanas en Boyacá.

Ana Cano Villazón hace un homenaje a esos artesanos cuya tradición está empezando a extinguirse y a la vez muestra una elaboración contemporánea y muy sofisticada de esas raíces colombianas.

Parsons publicó el trabajo de Ana destacando su visión y creatividad. Eso ya habría sido suficiente. Y aquí viene la sorpresa: un editor de la revista Vogue vio su trabajo y quedó maravillado.

Vogue es la revista de moda más influyente del mundo, fue fundada hace 130 años y es una especie de Rey Midas en el mundo del diseño. Que el trabajo de un diseñador aparezca en Vogue es un paso a la consagración.

Pues bien, los diseños de la joven colombiana Ana Cano Villazón fueron incluidos en un artículo de la icónica revista que resalta a 13 jóvenes diseñadores de Parsons.

Ella se llama Ana Cano Villazón y su talento la hizo llegar a las páginas de la revista de moda más importante del mundo cuando apenas está empezando su carrera. Imagínense lo que vendrá después.