“Tuve el honor de cantar con Vicente Fernández cuando yo tenía 14 años”: Aida Cuevas

La muerte de Vicente Fernández continúa enlutando al mundo de la música. Justamente en La W habló Aida Cuevas, cantante mexicana considerada como “la máxima exponente de la música mexicana” sobre la vez que se conocieron y la inspiración de sus canciones.

En la conversación se refirió a la primera vez que lo conoció, durante un evento en una posada del entonces presidente de México. Para esa época, siendo una adolescente, subió a la tarima y recibió una sentida dedicatoria.

“Tuve el honor de conocerlo cuando tenía 14 años, cantando en una posada del presidente. Él llegó, se subió a cantar conmigo y para mí fue un ídolo. Cuando bajamos del escenario me dijo que cantaba hermoso y auguro un gran futuro para mí”, recordó Aida Cuevas.

En la misma conversación se refirió al legado que dejó el cantante. “Ha sido un hombre que lucho. Ha habido cuadro gallos mexicanos que han representado al país, Jorge Negrete, Pedro Infante, Gabriel Solís y Vicente. Todos murieron muy jóvenes, pero él no”, aseguró la artista.

“Ha sido el más grande exponente de la música mexicana para el pueblo, llevo la música ranchera por todas partes y solo le podría decir el rey”, finalizó diciendo Aida Cuevas.

En el encabezado escuche la entrevista completa con la cantante Aida Cuevas.