“Puede ser difícil que exista otra figura como Vicente Fernández”: César Costa

Mexican singer, actor and film producer Vicente Fernandez, known as 'El Rey de la Musica Ranchera' (The King of Ranchera Music), sings during the unveiling of a life-size statue in his honour, at the Mariachis square in Guadalajara, state of Jalisco, Mexico, on October 6, 2019. - Fernandez, the most important representative of ranchera music in Mexico, was honoured for his musical career. (Photo by Ulises RUIZ / AFP) (Photo by ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

El cantante y productor mexicano César Costa habló en La W sobre la partida del artista Vicente Fernández. En La W se refirió a la famosa entrevista que le concedió “El Charro de Huentitán” desde su rancho.

Costa aseguró que eran amigos desde tiempo atrás, pero después la conversación de “Un día con Vicente Fernández” se convirtió en una escusa para acercarse aún más al famoso intérprete de música ranchera.

“El día que pasé con él fue un eslabón más de la relación, coincidimos en una caravana y muchos iniciamos la carrera. Allí fui testigo de cómo Vicente Fernández hizo sus primeros pinitos tras la muerte de Javier Solís”, aseguró Costa.

El cantante de rock and roll también se refirió a los aspectos que más admiraba de su amigo. “De las cosas que más recuerdo es su amor por toda la familia, su simpatía y un gran imitador”, indicó en La W.

Finalmente aseguró que a pesar de la partida de Vicente Fernández y el momento que atraviesa su familia, se atrevió a revelar si alguien podría llegar a su nivel. “Creo que puede ser difícil que exista otra figura del arraigo de Chente. Alejandro Fernández es un gran heredero, pero por ahora tenemos que concentrarnos en la pérdida de un gran amigo”, aseguró.

