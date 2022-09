En esta segunda parte del episodio con Ana Cristina Gómez, seguimos explorando un paradigma distinto para abordar la alimentación de los niños.

El modelo de Ellyn Satter que promueve en su consulta, no desconoce la importancia de los límites o de los hábitos, sino que comprende que los niños tienen lo requerido para comer de manera exitosa porque es su diseño innato. Desde este lugar de confianza, el adulto no interviene con sus propios miedos y ansiedades frente al alimento, sino que fomenta un comer intuitivo y autorregulado que es inherente.

Ana no promueve las categorías rígidas de comidas malas o buenas, tampoco demoniza alimentos, incluso, el azúcar. No lo hace porque esta rigidez no contribuye a que los niños sepan que comer es un acto confiable y que nuestro cuerpo nos ayuda a elegir sabiamente cuando nos relacionamos con la comida tranquilamente.

