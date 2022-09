Mabiland: "De Quibdó y Medellín para el mundo"

Mabiland es el nombre artístico de Mabely Largacha, la artista encargada de abrir los conciertos de Coldplay el 16 y 17 de septiembre en el Estadio el Campín en Bogotá como parte de la gira ‘Music of the shperes’.

“Ya son 10 años de carrera y uno aprende que lo que no está en firme no existe. Pero cuando me dijeron “esto va”, todo el equipo se emocionó, pero yo no me emociono mucho porque quiero estar en la tarima para entender que esto sí va a pasar. Es importante darte cuenta de que lo estás haciendo bien y que confían en ti para un espectáculo como esté”, afirma Mabiland.

Este año, Mabiland cumple 10 años de carrera musical inspirada en la poesía y en los vinilos que escuchaba en su casa en Quibdó desde niña con música como la de Lauryn Hill, Celia Cruz, 2Pac, Whitney Houston fusionados con sonidos propios del vallenato y el reggae. “Para mi Mabiland es una artista constantemente curiosa”, cuenta la cantautora.

La artista anunció que su próximo EP saldrá en noviembre y, ante los shows de Coldplay, dijo que será un espectáculo nunca antes visto.