Gustavo Petro defiende a minMinas Irene Vélez: “hay ánimo de desinformación”

Gustavo Petro cumplió hace una semana un mes de estar en el poder, sin embargo, tras su posesión y la de sus funcionarios las críticas por parte de la oposición no han faltado. Pues en varias ocasiones distintas personalidades han afirmado que este Gobierno no está preparado. No obstante, algunos congresistas han recalcado que el nuevo mandato está apenas comenzando y que es necesario esperar para ver resultados.

Una de las funcionarias de las que se ha hablado bastante es la nueva ministra de Minas, Irene Vélez, quien ha dado algunos pasos en falso que han provocado un centenar de críticas.

El más reciente tiene que ver con sus declaraciones sobre el costo de la energía a nivel nacional, ya que la ciudadanía ha evidenciado que los valores se han elevado en los últimos meses. De esta manera, la ministra cometió el error de leer su discurso en el Congreso el pasado lunes 12 de septiembre. En medio de esto fue interrumpida por el congresista Inti Asprilla, quien le indicó que no se puede leer, a lo cual la funcionaria afirmó que desconocía la ley y el Reglamento del Congreso, que detalla esta medida en el artículo 105.

En este sentido, el presidente señaló que el video en el que se evidencia que la ministra estaba leyendo su discurso sobre el costo de la energía fue manipulado, es decir, las personas que lo difundieron lo editaron de manera intencional para que se notara que la ministra tenía "problemas" en ese momento. "Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación."

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro se refirió a esta polémica y mencionó que en varias oportunidades la gente ha intentado descalificar a la ministra. "Primero se burlaron del decrecimiento. Resultó que es una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero energético. Después del lapsus matemático que resultó que la ministra mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal. El subsidio a la gasolina."

De igual manera, indicó que la ministra durante su discurso en el Congreso aclaró, luego de que se le informó que no podía leer, los detalles en los que el Gobierno trabajará para controlar el costo de la energía. "Luego, que leía en el Congreso desconociendo la ley quinta y resulta, pero lo ocultaron, que la ministra le explicó al Congreso los elementos para cambiar la fórmula de cobro de las tarifas eléctricas."

A su vez, el presidente manifestó que se está manipulando la información con respecto al trabajo de la ministra. "En las ganas de burla, y de destruir una ministra capaz y honesta, que no congenia con la cooptación del ministerio por intereses particulares, se están escondiendo verdaderas y grandes informaciones que la ciudadanía tiene derecho de conocer, pues se trata de asuntos públicos".



Finalmente, el presidente indicó que mientras fue alcalde pasó la misma situación que vive en este momento la ministra. "Esta situación ya la viví en la Alcaldía cuando cambie el modelo del aseo. Tengo la impresión que los mismos protagonistas no quieren una ministra independiente a sus intereses: los que hoy extraen rentas a los usuarios del sector eléctrico".