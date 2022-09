"Solo pensaba en mi hija": sobreviviente de masacre en Barranquilla

En diálogo exclusivo con 6AM Hoy por Hoy Caracol Radio, Josimar Tapia, uno de los heridos que dejó la masacre registrada en la madrugada del lunes 12 de septiembre en el barrio Las Flores, recordó cómo ocurrieron los hechos que dejaron seis personas muertas.

"Yo escuché las detonaciones, que fueron muchas. Mi única reacción fue correr y ahí fue que salí herido y me desplomé porque no sentí las piernas, la verdad no me di cuenta cuántos sujetos eran", indicó el joven de 25 años.

Agregó que "fueron minutos muy confusos. Duros. Yo solo pensaba en mi hija, Dios me dio una segunda oportunidad".

El joven narró que recibió dos impactos con arma de fuego, una de las cuales quedó alojada en su pierna izquierda. "Los médicos me dicen que no tendré problemas en que el proyectil quede alojado y confío en Dios en que así sea", indicó.