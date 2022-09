Mayer Candelo, contra los hinchas: Les pagan para que me crucifiquen

La situación de Mayer Candelo en el Deportivo Cali es cada vez más complicada. El cuadro verdiblanco igualó a un gol con Bucaramanga en la fecha 11 y sigue sin ganar en la liga colombiana. Los hinchas perdieron la paciencia y es cada vez más evidente el malestar, tanto en el estadio de Palmaseca como en las redes sociales.

En rueda de prensa, el exfutbolista y ahora entrenador de 45 años no se guardó nada. Apuntó contra un sector de la afición a la que supuestamente "le pagan" para hablar mal de su labor y aseguró que por más que lo quieran sacar va a continuar.

Esto fue lo que dijo Mayer:

Posibilidad de abandonar el equipo - A mí nunca me han condiconado a nada. Estoy tranquilo porque de parte de los directivos he tenido el apoyo, a pesar de que se han manejado cosas diferentes que no son normales. Que muchos no quieran aceptar que yo sea el DT es diferente a estar condicionado en el equipo. Uno es hincha, uno ama esto y no se esperaba que gente pagara e hiciera locuras porque no aceptaban que fuera yo. Gústeles o no, hoy soy el técnico del Deportivo Cali.

Críticas en su contra - Es entendible que hoy me quieran cobrar un muerto ajeno. Le pagan a la gente para que me crucifique, pero la realidad no es de hoy, son ocho meses y yo llevo dos. El equipo viene psicológicamente golpeado por mucho que se trabaja y que tenemos personas que nos ayudan el entrenamiento mental, pero se les hace difícil porque son seres humanos. Vivir esta presión no es fácil y más en el Deportivo Cali, en donde nuestros hinchas, yo como hincha que soy, somos difíciles y no nos gusta nada así ganemos. Se hace difícil la estadía siempre. A esto hay que seguirle dando, yo no me voy a rendir. Los que quieren que me vaya, no me voy a ir. Podrán seguir pagando, haciendo locuras, pero aquí estaré. Si algo creo es que amo esto y quiero ayudar a la causa. Al final nos abrazaremos y venceremos a los que están haciendo daño.

Denuncias por ataques - Nosotros vinimos a cortar miles de cosas que está pagando no Mayer sino la institución, acá piensan es en el ego personal y no institucional. Vinimos a ayudar porque es donde nacimos, donde nos entregaron todo. Hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Creen que me están haciendo daño a mí y se lo están haciendo a una instituciónque dicen amarla, pero no la respetan. El hincha se va molesto e indispuesto cada fecha, pero tampoco conoce las verdades que existen aquí y no dejan que esto crezca.

Los responsables de los ataques en su contra - Quisiéramos que dieran la claridad ellos porque son los que dañan a la institución, no yo. Que sean valientes así como lo son para hacer locuras pensando en el entrenador y no en la institución. En vez de hacerle más daño, que ayuden para que la causa salga adelante. Si decimos amar al Deprotivo Cali, no nos podemos comportar tan bajo.

Presión de los hinchas en el estadio - La tensión cuesta. A veces sientes un hincha que no viene a apoyar sino a insultar o presionar a nuestros jugadores más de lo que están. Se nos ha hecho difícil salir de esa bola de energía negativa que no nos lleva a conseguir lo que deseamos en el Deportivo Cali: que juegue mejor, tenga mejor posesión, que convierta goles. Desafortuanadamente no hemos podido salir de este momento difícil.

Posibilidad de revelar lo malo que pasa - Rico poder expresar todo lo que uno desea, pero hay que cuidar la boca muchas vces para no chocar más de lo que estamos. Me da tristeza que el periodismo se preste para muchas cosas que el fútbol no se las merece y menos una institución como esta que nos ha dado la oportunidad a todos. En su momento diremos todo, llegará el momento en donde hablaremos. No los culpo a ustedes (periodistas) de que sean e lproblema del Cali, no es de hoy sino de ocho meses sin ganar partidos, sin una buena campaña. Hoy como entrenador del Cali me cae todo el peso a mí y lo asumo porque para eso me contrataron. Si estuviera en otro equipo de pronto digo 'me voy', pero estoy en el equipo que amo, del que soy hincha y del que quiero aportar para cambiar este momento. A la gente que está en contra, a mí no me harán mal, ni me harán a un lado. Eso me da fortaleza para seguir ayudando y buscar la mejoría para llevarlo a donde merece estar.