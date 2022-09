Jhon Arias destacó dos delanteros que encabezarán el recambio en Selección

Jhon Arias viene destacando de gran manera en el fútbol brasileño de la mano del Fluminense. Justamente gracias a sus buenas actuaciones fue convocado a Selección Colombia para el amistoso del pasado mes de junior frente a Arabia Saudita y ahora espera repetir convocatoria para la fecha FIFA de septiembre.

En diálogo con El Carrusel Caracol, Arias se refirió al sueño de vestir la camiseta del equipo nacional, destacó la labor de los jóvenes que podrían liderar el recambio generacional y nominó a dos delanteros como la esperanza de gol de cara al futuro.

"Yo he manifestado mi deseo de estar en la Selección. Quiero aportar porque es un sueño para mí y es el máximo logro para cualquier deportista poder representar a su país. Se goza de jugadores con mucha calidad y jerarquía. Estoy seguro de que estamos para grandes cosas. El trabajo que hago es apuntando a estar en la Selección y ganarme un lugar. Esperemos estar en el proceso y la próxima convocatoria", comentó.

En cuanto a la no clasificación al Mundial de Catar, Arias dijo: "Como hincha, porque en ese momento lo fui, es difícil tener una percepción clara de lo que pasó en el campo y el vestuario. Es un tema desafortunado, nos faltó en ciertos momentos tener otro tipo de postura o rendimiento. Colombia goza de jugadores con mucho potencial, pero la no clasificación pasó por un tema desafortunado, algo puntual y no porque no tuviéramos las herramientas para lograrlo".

Justamente tras dicha decpeción, el extremo de 24 años reconoció que se adelanta un proceso de renovación en la Selección. En dicho sentido, le recomendó al entrenador Néstor Lorenzo que "es importante sacar provecho de los jóvenes" y con ello convocar a quienes se vienen destacando.

"Tenemos herramientas para hacer buenas Eliminatorias, una buena Copa América y una buena campaña en el mundial que viene", complementó.

Se animó a dar las dos esperanzas de gol colombians de cara al futuro: "Creo que Colombia tiene delanteros de mucha categoría que viene en un buen presente. Te puedo hablar de dos con los que estuve en la reciente convocatoria. Borré, sabemos de su categoría y lo que viene consiguiendo en Alemania, y Estupiñan, que lo viene haciendo muy bien en Inglaterra. Son jugadores que tienen herramientas suficientes para abordar el tema de la falta de gol… Hay cosas que la Selección precisa mejorar y tenemos el material humano para hacerlo".

Finalmente aseguró que vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Fluminense, armando así una sociedad letal junto al argetnino Germán Ezequiel Cano. Aún así por lo pronto no se "desvela" en un posible paso al fútbol europeo.