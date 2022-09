Alcalde de Cali dijo que asistirá a concierto de Daddy Yankee con 6 babys /

El alcalde de Cali, Iván Ospina, generó todo tipo de comentarios por cuenta de un video en el que habla de su asistencia a un concierto y con quien iría.

Al parecer, las declaraciones del alcalde se dieron en el marco de una transmisión institucional en que terminaron hablando de eventos culturales, como lo son los conciertos.

Al alcalde le preguntaron si asistiría al concierto de Wisin Y Yandel, que fue el pasado 2 de septiembre.

“¿Tú vas al concierto esta noche? Yo sí voy a ir y voy a estar en un lugar donde me va a caer el sudor de unos manes que se despiden. ¿Sabes quiénes son? ¿no sabes? estas paila. ¿Te sabes una canción de ellos?”, preguntó el alcalde Iván Ospina a un hombre.

Este último respondió que no sabía quienes eran, a lo que el alcalde respondió: “Mijo, pero por Dios. Yo, en términos de reguetón, del viejito, lo sé al piso".

Una mujer le preguntó al alcalde que si iba a ir al concierto de Ryan Castro y Blessd, a lo que él afirmó “Uy que boleta, ¿vas a ir a eso, en serio?”.

El alcalde finalizó diciendo que tenía un palco para octubre para un concierto de Daddy Yankee y que lo acompañarías seis "babys".

“Yo tengo para octubre un pequeño palco al frente y voy a ver a un man puertorriqueño, uff, que está ya veterano en el reguetón. ¿Sabes quién es? ¿no, no saben? Ese es Yankee. ¿Alguien quisiera ir conmigo? ¿No? ah bueno, después no digan que no les propuse. Nadie levantó la mano… iré solito con seis ‘babys’”, señaló.