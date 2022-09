Tiktoker asegura que Anuel AA la dejó embarazada por videollamada

El cantante del género urbano ha sido blanco de múltiples polémicas durante las últimas semanas luego de que se generaran rumores sobre el presunto divorcio con su actual esposa Yailin "la más viral".

Uno de los reggaetoneros más criticado por los cibernautas ha sido sin duda el puertorriqueño Anuel AA, desde su antiguo romance con la cantante colombiana Karol G, hasta su matrimonio con Yailin "la más viral", el cual según los fanáticos atraviesa una crisis la cual los podría llevar a terminar definitivamente.

Los fanáticos han estado atentos a las redes sociales del artista y se ha percatado que las publicaciones con su esposa ya no se hacen tan frecuentemente como antes, y que incluso la cantante dominicana no ha estado presente en las últimas apariciones sociales de Anuel AA.

Alrededor de la polémica por un presunto divorcio se le suma la especulación de cientos de fanáticos, quienes han fortalecido el rumor sobre un posible embarazo de Yailin. Pese a las críticas y los cuestionamientos de sus seguidores, ninguno de los cantantes ha declarado al respecto.

No siendo suficiente todo lo anterior, recientemente una influencer de TikTok se hizo viral luego de que compartiera un video a través de su cuenta en la red social, donde comentará que ella también estaría esperando un hijo del artista.

Tal como ella lo describió en su publicación, la influencer conocida como Roxana aseguró que ha mantenido varios encuentros con Anuel AA, los cuales se han llevado por videollamadas entre ambos y que a partir de ellas habría quedado en embarazo.

Según lo dijo Roxana, a través de su video, el embarazo fue consecuencia de las múltiples videollamadas con el cantante urbano, y se ha mostrado entusiasta ante la posibilidad de que sea una niña, incluso llegó a decir que: "La niña no se la va a dar Yailin, sino yo". Sin embargo, dentro de los cientos de comentarios en su publicación, algunos se burlaron preguntando que cómo era posible embarcarse por una videollamada.

"En realidad con todas esas videollamadas yo quedé embarazada, sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé... Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz", manifestó la influencer frente a la duda de muchos quienes no creen en que su historia sea real.

Algunos de los cibernautas se han mostrado dudosos frente a las declaraciones de la TikToker, muchos de ellos han hecho burlas al respecto, debido a la extrañeza en la manera como cuenta la historia.