Rosalía declara su amor a Shakira durante el concierto en Bogotá

Durante el concierto de Motomami World Tour, Rosalía puso a bailar y a cantar al público a ritmo de canciones como "Bizcochito", en su presentación la española descrestó a los 12 mil fanáticos que asistieron al Movistar Arena en la capital.

Tanto fue el entusiasmo de muchos de los seguidores de la cantante, que varios de ellos prefirieron acampar afuera del recinto. La puesta en escena de la artista no dejó más que excelentes críticas en los espectadores, quienes bailaron y disfrutaron de la primera visita de Rosalía a Colombia.

Uno de los momentos más emocionantes para el público fue cuando en medio de la presentación la cantante levantó una camiseta que arrojaron desde el público, la cual estaba estampada con el nombre de Shakira. Rosalía primero leyó el nombre y luego mostró su asombro y felicidad, pues, según lo dijo, le tiene un gran aprecio a la artista barranquillera.

"Tengo que decir algo... Y es que desde pequeña, amo a esta mujer. La amo, es una referencia así que voy a guardar esto con mucho amor", fueron las palabras que usó la española para referirse a la cantante colombiana.

“I got to say something. Since I was a little girl, I have loved this woman. I love her. She’s always been an inspiration for me. I’m gonna keep this with so much love.” -Rosalía about Shakira during her concert tonight in Colombia, where Shakira is from. pic.twitter.com/eCuJUs2AGz