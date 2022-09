James Rodríguez, en una jaula de oro: se queda en el Al-Rayyan

El mercado de fichajes en las principales ligas del mundo cerró y James Rodríguez, pese a su claro deseo de dejar el Al-Rayyan de Qatar, por el momento se queda en el club con el que tiene vínculo hasta el 2024.

El futbolista colombiano incluso se ofreció públicamente a jugar en el Valencia de España a un día de que se cerrara el mercado. Sin embargo, pese a la gran movilización en redes sociales que causaron las declaraciones del jugador, el equipo español al parecer no tuvo mayor intención en fichar al '10' en el famoso deadline.

"No estaría mal, pero yo no sé nada, pero si es para allá yo me iría caminando, lo que pasa es que si me voy caminando llego tarde, porque cierra el mercado. Es un gran club, tiene una gran hinchada, han fichado a Cavani, si quieren alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo", dijo James en entrevista con El Chiringuito sobre la posibilidad del Valencia.

Rescindir contrato, una difícil alternativa

Al parecer las declaraciones del volante no cayeron muy bien el las directivas del equipo qatarí, por lo que la opción de llegar a un acuerdo entre las partes para dar por terminado el vínculo, parece complicado aunque se dice que dicha situación ya fue lograda, pero no hay nada oficial.

En caso de que llegue a haber una negociación en los próximos días entre el jugador y las directivas, y se produzca un acuerdo, James sí podría firmar por cualquier equipo en condición de jugador libre.

Mercados que aún no han cerrado

En caso de que la rescisión de contrato no se produzca, la alternativa sería una liga menos prestante en Europa, aunque el tiempo también apremia, ya que en Grecia el mercado cierra el 15 de septiembre; Turquía y Rusia el 8 y Bélgica el 6 del mismo mes.