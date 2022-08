James Rodríguez insiste en su deseo de salir de Qatar: "Quiero irme"

James Rodríguez expresó una vez más su deseo de marcharse del Al-Rayyan de Qatar, en una entrevista exclusiva con Eduardo Aguirre, de El Chiringuito. El volante colombiano; no obstante, aseguró que su futuro es incierto, aunque mostró su deseo de querer jugar en el Valencia, ante la insistencia de los aficionados.

¿Por qué se quiere ir de Qatar?

"La vida es muy tranquila, pero en cuanto al fútbol y en cuanto al trabajo creo que falta mucho, eso es uno de los motivos por los que quiero irme, pero estoy tranquilo, al final todo en la vida son experiencias... de todo lo malo saco las cosas buenas".

¿Por qué no se ha ido?

"Lo que pasa es que el tema del salario, todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes, yo ya tengo 31, tengo cara de niño pero tengo 31. Tú sabes que para que los equipos fichen a un jugador de 31 años, ellos son los que quieren poner condiciones y ya el fútbol cambió, ahora los equipos buscan jugadores físicos. Que corran más de lo que jueguen.

Yo no sé lo que va a pasar, pero opciones hay. Ya vamos un poco contra el tiempo porque queda un día. No sé lo que va a pasar, si me tengo que quedar un año más".

¿Iría en el Valencia?

"No estaría mal, pero yo no sé nada, pero si es para allá yo me iría caminando, lo que pasa es que si me voy caminando llego tarde, porque cierra el mercado. Es un gran club, tiene una gran hinchada, han fichado a Cavani, si quieren alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo.

Yo veo mucho todos los partidos y juegan muy bien al fútbol".

De su paso por el Madrid

"En el Madrid fueron tres años espectaculares, el cuarto año yo no lo cuento, porque tú ya sabes lo que pasó. Esos tres años fueron espectaculares en cuanto a números, rendimiento, creo que fue muy muy bueno".

¿La llegada de Zidane cambió todo?

"Lo cambia todo, no, al final yo con él jugué, solo que no jugué las dos finales de Champions, pero de resto siempre jugué, jugué todo".

¿Fue dura la prensa con él?

"En algunas veces, sí. Hice cosas que por ahí hice buenas, pero han hablado más. Que pude haber hecho más cosas, sí... hubo etapas donde fueron duros, pero eso a mí me daba fuerzas, yo entraba a los entrenamientos y decía 'voy a demostrarle a estos huevones que yo soy bueno'".

¿De qué se arrepiente?

"Me considero que yo siempre tuve cabeza y tengo cabeza, soy feliz a mi manera... arrepentirme, nada, hay que arrepentirse de lo que no se hizo".

Estuvo cerca del Atlético de Madrid

"Eso fue en marzo, la Copa América es en junio, y en marzo yo veo que había una opción grande. El Bayern me quería comprar en ese momento, uno de los motivos era que yo quería estar con mis hijos, yo en Múnich estaba solo. Yo tocó la puerta del gerente y le digo 'No quiero que hagan uso de la opción'.

Yo en Bayern jugué bien, en Bayern tiene dos años muy buenos, al final han dicho que sí, se da todo, se habla de contratos, de precios, pero yo creo que influyó mucho el 7-1 de un amistoso que han jugado en pretemporada, estaba todo hecho y al final el Madrid dijo que yo no me iba, me tuve que quedar y yo ya sabía que no iba a jugar. Yo no le echo la culpa a nadie, pero fue un año para mí perdido.

Al final es parte del trabajo, si no te quieren dentro del club o el cuerpo técnico, tienes que buscar opciones. En algunos países como en Inglaterra, ir de un rival a otro, es algo tranquilo. Por ahí en nuestra cultura irse para el otro rival, es algo 'boom', es algo feo.

Yo venía de dos años fuera, no es igual estar dos años fuera que estar en un club cuatro o seis año e irte para un rival".

¿Cómo es Robert Lewandowski?

"Es una gran persona y mete muchos goles, se queda dormido y mete muchos goles. No sé cómo hace, es impresionante".

¿Cómo está físicamente?

"Siempre he intentado estar bien y siempre he intentado estar fino también. En algún momento han dicho que yo estaba gordo, siempre he estado fino. El cuerpo mío engaña, porque yo tengo las piernas anchas y cortas".

Podría ser técnico...

"Hablaba con mis seres queridos que me está gustando mucho hacer entrenamientos, pero no me gusta que me esté gustando. Yo no quiero ser entrenador.

Creo que leo el fútbol bien, yo con los entrenadores que he tenido éxito, o con los que he estado, más que todo tienen es gestión. Yo creo que vienen y te hablan de táctica, pero lo que más importa es tener gestión".

¿Cuál ha sido su mejor entrenador?

"En diferentes épocas he tenido varios, pero tuve a Pékerman en la Selección Colombia, que es un padre, para mí ha sido único. Cuando comencé tuve a Falcioni también. Cuando comencé tuve a Carlo (Ancelotti), que ha sido muy especial. En el Bayern tuve a (Jupp) Heynckes también, que fue como un padre.

Muchos dicen que yo no rendí con muchos técnicos, pero fueron más con los que sí".

Se bajaría el sueldo por jugar en el Valencia

"Yes".

Iría a la MLS

"A la MLS, sí, es una Liga competitiva, pero ahora están fichando cada vez más jugadores jóvenes, más que próximamente van a tener el Mundial allá. Si me voy allá no lo voy a ver como que me voy a retirar. Si la MLS me quiere, yo voy a estar competitivo en unos años".

¿Quién debe ganar el Balón de Oro?

"Karim (Benzema), eso no se pregunta".

Le gustaría jugar en Nacional en Colombia

"Es un equipo grande en Colombia, pero en Colombia no sé, es muy temprano para decir que quiero jugar allá en Colombia. Me gustaría ayudar más a mi país desde la parte gestora o ser entrenador o gestor de algo, porque en Colombia tenemos mucho talento, me atrevo a decir que como Argentina o Brasil".

¿En Colombia tiene más 'haters' o fans?

Son más los 'haters', están por ahí, escondidos...