Los problemas de los extranjeros para participar en el plebiscito de Chile

De cara a la jornada de plebiscito para definir si los chilenos aprueban o rechazan la nueva constitución propuesta por la Convención Constitucional, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó que 514.623 extranjeros (el 2,4% del total de electores) podrán participar de esta jornada.

Pese a este anuncio, en recorrido por las calles de Santiago de Chile encontramos algunos venezolanos quienes residen en el país pero que no pueden votar porque no tienen sus documentos al día o por inconvenientes en el registro para la votación.

Uno de estos casos es Emilio Valencia, un venezolano que está hace 4 años como residente en Chile con sus documentos al día, quien al revisar la página del gobierno “me dice que el código no aparece (…) en mi grupo familiar somos 3 que pueden votar, pero ninguno podrá votar” por fallos en el registro.

En caso de lograr el registro y quedar habilitado para votar, Emilio, quien trabajaba en el sector petrolero en su país, aseguró que votaría por rechazar la nueva carta política ante temores de que Chile se convierta en lo que “se convirtió Venezuela”.

“Pues no apruebo, porque vengo de un país que ya pasó por eso. En principio nos advirtieron lo de Cuba y no hicimos caso, caímos en el socialismo, al principio era bueno, pero después hubo mucha corrupción. Yo vengo de las petroleras y PDVSA era muy corrupta, el gobierno no hizo nada por recuperarla y así se fue degradando toda la economía”, explicó Emilio.

Tras consultar a SERVEL, la autoridad electoral expresó en un comunicado que los extranjeros solo podrán votar cuando lleven más de 5 años residiendo en el país. SERVEL explica que el tiempo de residencia comienza a contarse desde que el extranjero tiene su permiso de residencia temporal.