Tsitsipas sobre Galán: "Jugó como un clase mundial y yo como un aficionado"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo y siembra 4 del US Open, solo tuvo elogios para Daniel Galán, luego de que este lo eliminara en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, uno de los resultados más inesperados en el inicio del último Grand Slam de la temporada.

“Él jugó como un jugador de clase mundial y yo jugué casi como un aficionado, no es muy agradable decir eso, pero eso fue lo que sucedió. Estaba muy bien preparado, estaba jugando muy bien en la práctica, tuve algunos partidos realmente buenos contra diferentes tipos de jugadores. Sentí que el impulso estaba a mi favor, tal vez me sentí un poco tenso antes del partido”, comentó Tsitsipas en la rueda de prensa posterior al juego.

El griego confesó que sintió una molestia en el brazo derecho a lo largo del partido; no obstante, reconoció el dominio del santandereano durante el juego. “Mi brazo estaba bastante tenso, nada salía de mis brazadas. Sentí que mi servicio fue muy lento hoy, pero estuvo cerca de los 120, por lo que no necesariamente diría que lo fue. Pero volvió genial, extremadamente bien".

"Estoy bastante seguro de que tiene que ver con la altitud en la que creció, seguro que ayuda mucho con este tipo de cosas. Se me pasó por la cabeza cuando empecé a jugar con él que podría deberse a eso. Hizo un gran trabajo, dominó el juego por completo. Simplemente no pude entrar en el partido en absoluto, era como si estuviera medio muerto", añadió al respecto.

Finalmente, expresó su tristeza al haber desaprovechado la posibilidad para acercarse al primer lugar del ranking. “Estaba muy motivado y emocionado antes de que comenzara el US Open porque sabía que podía usar este torneo para acercarme al puesto número 1. Sería muy extraño y muy inusual si no se me pasara por la cabeza porque esto es algo que quería desde que era niño y sé que ahora es mi oportunidad de dar un paso adelante. Simplemente no salió según lo planeado".

"A veces solo necesitas dejarlo ir, no necesitas pensar demasiado, no necesitas esforzarte demasiado, pero al mismo tiempo es difícil", concluyó al respecto.

El triunfo de Daniel Galán ante Stefanos Tsitsipas le representa su mayor victoria, al menos desde el ranking ATP, dado que es la primera vez que derrota a un Top 5 del mundo y la primera vez en más de 40 años, para el tenis masculino colombiano.